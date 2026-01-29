”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 gästar Behrn Arena under torsdagen, där laget möter Örebro i en match där viktiga poäng står på spel. Gästande HV71 har en duo tillbaka i spel efter lång tids väntan. Däremot kommer laget behöva klara sig utan Linus Lindström, William Ignberg Nilsson och Riley Woods, enligt Jönköpings-Posten.

Riley Woods utgick skadad under matchen mellan HV71 och Brynäs, han är en av spelarna som inte spelar ikväll.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Ikväll väntar en ödesmatch mellan HV71 och Örebro, två lag som kämpar för att undvika ett negativt kval. Under gårdagens träning var både Santeri Hatakka och Aleksi Heponiemi med på träningen där de körde på för fullt. Finländarna förväntas göra comeback i kvällens match efter 13 raka matcher på skadelistan.

– Ja, men grymt. Som alltid behöver vi alla vi kan få, så jättebra att de är tillbaka, säger HV:s huvudtränare Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Trots styrkebeskedet har jönköpingslaget mötts av motgångar, då laget samtidigt tappar flertalet spelare inför kvällens drabbning.

De spelarna det rör sig om är Linus Lindström, William Ignberg Nilsson och Riley Woods. De tre nämnda spelarna var alla med i den senaste matchen när HV71 förlorade med udda målet mot Brynäs.

JP: Hur ser du på det? Du är ju i och för sig van vid det här laget.

– Ja, det är väl det som är det sjuka, att man inte ens reagerar längre. Men nej, det är overkligt, säger huvudtränare Anton Blomqvist.

Även lagets målvakt Frederik Dichow som varit skadad under en period deltog stundvis under träningen. När han gör comeback är fortfarande inte bestämt.

Tabelläge inför kvällens match

Jönköpingslaget är placerade näst sist i SHL-tabellen där laget skrapat ihop 42 poäng på 39 matcher. Örebro har ett knappt försprång där laget ligger på en elfte plats i tabellen på 48 poäng med lika många spelade matcher. Ikväll ställs lagen mot varandra när HV71 gästar Behrn Arena där tre blytunga poäng står på spel.

Säsongen börjar dra ihop sig och det är 39 poäng kvar att spela om när det endast återstår 13 grundseriematcher.

