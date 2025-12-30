”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tiden i Nordamerika blev inte vad David Tomásek hade hoppats på.

Nu är han tillbaka i SHL och Färjestad efter att ha brutit NHL-kontraktet med Edmonton.

– Jag är stolt över hur jag hanterade det, säger han i en intervju med NWT.

David Tomásek är tillbaka i Färjestad.

Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

I går blev det officiellt att David Tomásek är klar för en återkomst till SHL och Färjestad och i kväll gör han sin comeback när laget möter serieledande Frölunda.

Återkomsten kommer efter att han i våras lämnat klubben för att jaga NHL-drömmen i Edmonton Oilers, där han skrev ett lukrativt kontrakt värt 1,2 miljoner dollar. Lite mer än två och en halv månad in på NHL-säsongen valde Tomásek emellertid att bryta kontraktet.

– Det kommer ta ett tag att lägga det bakom mig. Jag offrade rätt mycket för att åka dit och ville ha en lite större chans att få spela med tanke på min ålder. När jag har tid får jag gå igenom det som hänt och stänga det kapitlet. Jag får ta de bra bitarna. Men det är klart att det finns besvikelse över att jag inte spelade så många matcher. Och när jag spelade så var det väldigt lite. Men det har hänt många killar före mig och kommer hända fler också, säger Tomásek i en intervju med NWT inför comebacken med Färjestad.

Ställdes utanför laget

Totalt spelade Tomásek 22 matcher för Oilers under hösten och vintern, där han noterades för fem poäng. På slutet fanns emellertid ingen plats i laget för den 29-årige centern.

– Där jag är i karriären med ett OS som närmar sig, jag är snart 30 år – då vill man spela. Jag gav allt i fyra månader med mycket träning, mycket väntande och en hel del mentalt att brottas med. Jag är stolt över hur jag hanterade det. Det är inte många killar som får chansen där borta, särskilt inte i den här åldern när man inte är draftad och kommer från Europa – så det kommer vara bra för mig och alla andra att glädjas åt det senare, säger Tomásek.

Kliver in som center

Enligt NWT lär Tomásek gå in som center i Färjestad, en position han spelade under större delen av sin förra sejour i klubben. I Nordamerika har han den här säsongen spelat som ytterforward.

– Men det är upp till tränarna hur de vill göra. För mig handlar det mest om att komma in i allt nytt med nya tränare och en hel del nya spelare. Jag är glad att vara tillbaka och hoppas få spela mycket. Det kanske inte bli så direkt, men jag ska fokusera på att hjälpa till på det sätt jag kan och få en bra känsla igen. Och Frölunda borta – grymt kul start, säger Tomásek.

Förra säsongen stod David Tomásek för 57 poäng (24+33) på 47 grundseriematcher i SHL och utsågs till ligans MVP. I slutspelet gick han mållös från samtliga sex matcher och noterades för två poäng i kvartsfinalserien mot Skellefteå.

