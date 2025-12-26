Stjärnan straffhjälte – efter långa frånvaron

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad segrade – 3–2 efter straffar

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oskar Steen matchvinnare för Färjestad

Färjestad vann en riktigt jämn match mot LHC i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Färjestad var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0). Oskar Steen blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Leksand nästa för Färjestad

Gabriel Carlsson gav Färjestad ledningen efter 18 minuter assisterad av Joakim Nygård och Oskar Steen.

Andra perioden blev mållös.

Nicholas Shore gjorde att LHC vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Radim Zohorna med knappt fem minuter kvar att spela.

Färjestads Oskar Steen satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Färjestad tar sig an Leksand i nästa match borta söndag 28 december 15.15. LHC möter samma dag 18.00 Växjö hemma.

Färjestad–LHC 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (18.47) Gabriel Carlsson (Joakim Nygård, Oskar Steen).

Tredje perioden: 1–1 (44.31) Nicholas Shore (Max Martin, Jakub Vrana), 1–2 (52.56) Nicholas Shore, 2–2 (55.04) Radim Zohorna (Marian Studenic, Albert Wikman).

Straffar: 3–2 (65.00) Oskar Steen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

LHC: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Leksands IF, borta, 28 december 15.15

LHC: Växjö Lakers HC, hemma, 28 december 18.00