Stjärnans utspel: ”Behöver visa lite bollar av stål”

Under säsongen värvade Färjestad tillbaka David Tomásek i hopp om att röra sig uppåt i tabellen, en önskning som inte gått i uppfyllelse. Nu berättar forwarden själv hur han ser på situationen.

– Vi spelar inte som ett topplag, säger Tomásek till Värmlands Folkblad.

David Tomaseks tankar om framtiden

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

I fredags natt kom David Tomásek tillbaka till Sverige efter att han varit iväg på hockey-OS med Tjeckien. Bara några timmar efter landningen var han med på laguppställningen när Färjestad mötte Skellefteå på bortaplan.

– Det kändes i både kroppen och skallen att det var ett tufft dygn i ryggen, men jag ville verkligen spela den matchen och är glad över att jag kunde göra det också. Det kändes ändå helt okej, bättre än vad jag hade trott, säger forwarden till Värmlands Folkblad.

Mötet slutade med en storförlust för värmlänningarna, slutresultatet blev 6-2. Nu har Färjestad åtta poäng upp till en topp sex placering, en placering som innebär slutspel. Ner till Linköping som befinner sig i ingenmansland skiljer det endast sju poäng lagen emellan.

– Vi behöver spela bättre som lag. Vi behöver spela smartare. Det går att lära sig av vad topplagen gör bra och försöka förstå varför de vinner över oss – de gör uppenbarligen någonting bättre, säger forwarden till VF.

Att fundera om ett SM-guld är möjligt är ingenting som 30-åringen vill tänka på för tillfället.

– Det är ingen fråga för oss just nu. Vi behöver fokusera på här och nu och acceptera att vi ligger nia. Vi spelar inte som ett topplag, det är bara att brösta den och gilla läget. Vi har enormt mycket kapacitet och styrkor i det här laget, men just nu visar vi inte det tillräckligt ofta.

Ser ut att lämna Färjestad efter säsongen

Efter sitt OS-äventyr medger tjecken till Värmlands Folkblad att mästerskapet har varit lärorikt och gett bra med erfarenhet när han fått möjligheten att spela mot ett av världens bästa lag. Men nu menar Tomásek att det är dags att glömma det och att vända blad.

Apropå att vända blad, nu kommer det uppgifter från tjeckisk media att David Tomásek är klar för Dynamo Pardubice. Det är ett rykte som forwarden själv inte vill kommentera.

För tjecken finns det bara en sak i sikte för tillfället.

– Att vinna. Det är inte svårare än så. Helt ärligt… Jag skiter i om vi gör massa mål eller vinner med 1–0. Jag skiter i hur det ser ut, bara vi vinner och kan rada upp vinster. Alla behöver visa lite bollar av stål och spela med självförtroende. Det går inte att slänga bort puckar i matcherna och sedan kolla på varandra och skylla ifrån sig, säger han till tidningen.

Nu återstår det endast sju matcher kvar av grundserien. Just nu ser laget ut att ta sig till en åttondelsfinal, men det är fortfarande 21 poäng kvar att spela om, som kan påverka tabellen helt.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects