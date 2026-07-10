Ryktades till Färjestad - skriver nytt kontrakt

David Spacek stannar i Nordamerika. Foto: Bildbyrån.

Expressen skrev tidigare under sommaren att David Spacek var en back som Färjestad BK tittade på till nästa säsong. Hockeynews skrev sedan att Spacek var klar och kunde presenteras inom kort. Därefter uppgav Värmlands Folkblad att Spacek dock siktade på att stanna i Nordamerika och att en värvning var mer eller mindre osannolikt.

Nu kommer också beskedet att den tjeckiske backen stannar i Nordamerika. Han är överens om ett nytt tvåvägskontrakt med Minnesota Wild. Ett kontrakt som ger honom 850 000 dollar om han tillbringar hela nästa säsong i NHL. Färjestad får därmed jaga vidare efter en ny back.

David Spacek debuterade i NHL den här säsongen då han gjorde två matcher för Wild. I övrigt har 23-åringen enbart spelat i AHL under sin tid i USA. På meritlistan finns ett VM-guld med Tjeckien samtidigt som han även spelade i OS för nationen tidigare under våren.