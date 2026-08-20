Rautio anställs som mental coach: "Ska bli bättre"

David Rautio är tillbaka i Luleå, men i en ny roll.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Att se David Rautio i Coop Norrbotten Arena är inte ovanligt. Inte minst efter den nu 41-årige profilens 19 säsonger i SHL, men också efter inhoppet i Luleå Hockey juniorverksamhet i våras. Men nu är det som anställd mental coach den tidigare burväktaren kommer att heja på förbipasserande.

– Han kommer att jobba med våra två seniorlag och de tre juniorlagen och förhoppningen är att alla, med hans hjälp, ska bli en eller två procent bättre på hockey, bekräftar sportchefen Ulf Engman för NSD.

Det är just som mental coach David Rautio jobbat sedan han avslutade karriären för ett och ett halvt år sedan. Ett jobb som också varit mycket uppskattad – bland annat av JVM-hjälten Herman Liv.

– Han har hjälpt mig att kunna lägga fokus på en sak bara, istället för att bli "all over the place", berättade löftet för hockeysverige.se inför vinterns guldresa med Juniorkronorna.

Rautio: "Definitivt jobbigare att vara ung i dag"

David Rautio, som själv kommit upp i Luleå, blir kanske framförallt ett enormt stöd för juniorerna.

– Agenterna, sociala medier och det ständiga jämförandet skapar en stress och jag tror definitivt att det jobbigare att vara ung i dag, men genom att stötta dem hoppas vi kunna skapa en trygg miljö att utvecklas i, säger han till NSD.

– Även vi runt lagen kommer att kunna ta hjälp av honom, tillägger Ulf Engman i tidningen.

Rautio blev själv en JVM-målvakt via sina tidiga år i Luleå. Han gjorde sedan sina första matcher i Elitserien/SHL, innan steget ner i Hockeyallsvenskan tog honom tillbaka till 2010. Linköping, Brynäs, Timrå och Skellefteå fick också sina mål vaktade innan det var dags att lägga plocken på hyllan.