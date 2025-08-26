Pekas ut som ersättare: ”Kommer göra mitt bästa”

Luleå har redan sin Jonas Berglund-ersättare på plats.

Efter beskedet menar 20-årige David Granberg att han är redo att kliva in i rollen.

– Jag kommer göra mitt bästa för att fylla tomrummet efter honom, säger han till NSD.

Jonas Berglund och David Granberg. Foto: Bildbyrån (montage).

”Om det skulle vara slut här så är det ändå en liten tröst att vi fick ett fantastiskt avslut med SM-guldet i våras”.



Det var en del av det uttalande Jonas Berglund gick ut med på Luleå Hockeys hemsida under måndagen. Trotjänaren, som tillhört SHL-laget under 13 säsonger, meddelades behöva ytterligare ingrepp för att bli kvitt sina ryggbesvär, och sades därmed närma sig slutet av karriären.



Nu, efter att Thomas ”Bulan” Berglund berättat om planen där kulturbäraren ersätts av 20-årige David Granberg, svarar den tidigare JVM-spelaren.



– Det är klart. Det finns detaljer som jag behöver jobba på, det här är en högre nivå än den jag har spelat center på innan, men det känns som en spännande utmaning och jag har haft en bra sommar och kommer göra mitt bästa för att fylla tomrummet efter honom. Fast det suger med skadan, säger Granberg till NSD.



Den unge Piteå-killen, som slog igenom när SM-guldet säkrades i fjol, fortsätter om Berglunds betydelse.



– (Han har betytt) mycket. Han var ju en av de som tog hand om mig och Isac (Hedqvist) när vi flyttades upp. Det är en grymt bra kille som skämtar mycket och det alltid är roligt att träffa, säger Granberg.

”Bulan”: ”Han passar perfekt”

David Granberg har Piteå HC som moderklubb, men klev in i Luleås J18-lag från 2021. Året därpå blev han kapten i laget och imponerade tillräckligt för att även representera J20 under stora delar. Kaptensrollen följde med upp i J20 till året därpå och succén var ett faktum. Över en poäng per match med juniorerna, SHL-debut och chans i landslaget. Det hela var starten på det som sedan ledde till både SM-guld och JVM med Sverige under 2024/25.



Nu ser det ut som att David Granberg kliver in i fjärdekedjan som Jonas Berglunds ersättare.



– Han passar perfekt för att ta det ansvaret, har SHL-lagets tränare, Thomas ”Bulan” Berglund tidigare sagt till NSD.

Source: David Granberg @ Elite Prospects