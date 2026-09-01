Stannar i Djurgården – skriver långt kontrakt

David Blomgren blir kvar i Djurgården till 2030.

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David Blomgren kom till Djurgården från Flemingsberg 2018 när han endast var 15 år gammal. Sedan dess har "Blomman" blivit kvar och klättrat upp genom juniorverksamheten för att sedan bli en viktig del av A-laget.

23-åringen har ett kontrakt med Djurgården som sträcker sig till nästa år, 2027, men redan nu har parterna enats om en förlängning. Blomgren tecknar nämligen ett nytt treårskontrakt med Djurgården som innebär att han stannar i klubben till 2030.

– Jag har varit här i många år nu och har kommit från juniorleden. De har hjälpt mig till den hockeyspelare jag är men också till den människa jag är idag. Djurgården betyder mycket för mig, helt klart, säger David Blomgren på klubbens hemsida .

David Blomgren stannar i Djurgården till 2030

David Blomgren kom upp och tog en ordinarie plats i Djurgårdens A-lag i HockeyAllsvenskan under säsongen 2022/23. Han fick sedan sitt genombrott med 23 poäng på 50 matcher säsongen därpå och var därefter med och spelade DIF tillbaka upp till SHL 2025.

Under fjolårssäsongen, som var Blomgrens första i SHL, stod han för sex mål och tolv poäng på 50 matcher.

– Det låg i allas intresse att ha kvar ”Blomman” så länge det bara gick. Han imponerar på oss varje dag och har gjort det egentligen ända sedan han började spela i Djurgården. Han tar kliv hela tiden, säger Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje.

David Blomgren har blivit en väldigt uppskattad spelare under åren i Djurgården för sin riviga spelstil. Han är också en användbar forward som kan spela både powerplay och boxplay.

– Det känns som han har varit med i all evighet, men han är ung fortfarande. Vi tycker att han tar små små steg hela tiden. Genom träning och hängivenhet. Det känns bra för oss att ha honom med i stommen för att bygga det här laget med sitt sätt att träna, vara och förbereda sig, säger DIF-tränaren Robert Kimby.

Totalt har David Blomgren noterats för 73 poäng på 236 matcher för Djurgårdens IF under sin karriär.