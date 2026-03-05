”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping har en nyckelmatch mot HV71 under torsdagen. Då är David Bernhardt petad – och inte ens med på bussen till Jönköping.

David Bernhardt är petad i Linköping inför matchen mot HV71.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

David Bernhardt gjorde succé i MoDo förra säsongen och värvades in till Linköping som en förväntad toppback. Så har det däremot inte blivit för 28-åringen. I lördagens match mot Malmö blev det noll minuters speltid.

Till torsdagens torsdagsmatch mot HV71, ja, då är backen inte ens med på bussen. Istället är han kvar hemma i Linköping.

— Ser man till hans defensiva spel, -23 är i botten av ligan. Det är en tydlig markering att där är ”Musse” Håkansson inte nöjd, säger Joel Lundqvist i TV4:s sändning.

Matchen har pekats ut som en nyckel för båda lagen. Linköping ligger just nu fem poäng före HV71 under kvalstrecket. Vid förlust i dag kan det alltså skilja enbart två poäng till ett ångestkval. Samtidigt som de vid seger tar ett stort kliv mot ett nytt kontrakt.

Istället för David Bernhardt är det Felix Öhrqvist som kommer in i truppen. JVM-hjälten har varit utlånad till Södertälje under säsongen men är nu tillbaka i SHL-laget. Den här matchen inleder han som sjundeback.

I HV71 är istället Jonathan Ang tillbaka i laget på allvar efter att ha fått knapert med speltid de senaste matcherna.