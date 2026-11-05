Färjestads nyförvärv om valet: "Bäst i Europa"

Petteri Lindbohm om varför valet föll på Färjestad.

I början av veckan gjorde Färjestad BK klart med den finska backen Petteri Lindbohm. Med sina 190 centimeter har han nu anslutit till laget i Karlstad.

Med tre raka säsonger i den finska ligan startade även den här säsongen med spel i TPS. Han förklarar i en intervju med NWT varför valet föll på att flytta till Sverige och Färjestad.

– När man är i min ålder och får chansen att spela i det lag som kanske är bäst av alla i Europa just nu var det en no-brainer att svara ja. Jag är otroligt glad för den här dealen, säger han.

"Pratat lite innan"

Lindbohm själv beskriver sig som en defensiv back som gör spelarna runt omkring sig bättre. Detta är vad han ska komma in med i sitt nya lag. Dialogen med Färjestad har han haft ett tag men trots det skedde flytten på bara några dagar.

– Vi fick allt klart förra veckan så det var snabba ryck. Det är klart att vi har pratat lite innan, men det var under helgen som det hela var klart. Det blev ett par stressiga dagar. Min fru och två barn hann inte med att komma nu utan kommer till Karlstad senare.

I laget spelar landsmannen Emil Larmi, som redan har hunnit bli bjuden på middag av sin nya "backgeneral".

– Jag har pratat med Larmi en del. Jag lovade honom att ifall den här dealen blev av så skulle jag betala maten. Han är en underbar person, så det är fantastiskt att få vara med i samma lag som honom, säger Lindbohm.

Mött Färjestad tidigare

Säsongen 2022/23 spelade Lindbohm med Frölunda HC och mötte sin nya klubb under den säsongen. Lagen möttes i slutspelets kvartsfinal där serien gick hela vägen till match sju. Frölunda och Lindbohm lyckades slå ut Färjestad efter att ha vunnit avgörande matchen med 3-1.

Ett välkomnande kommer den finska backen få direkt, då Färjestad möter Djurgårdens IF Hockey hemma i Löfbergs Arena nästa vecka efter landslagsuppehållet.