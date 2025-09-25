Brendan Shinnimin är på väg tillbaka till Luleå efter guldåret 2025. Yttern har dock bara fått ett ettårskontrakt – någonting som både parterna är överens om är det bästa, menar Luleås vice sportchef Ulf Engman.

– Nu kör vi ett år, men det är ingenting som säger att han inte blir kvar längre än så, säger han till Norrbottenskuriren.

Guldhjälten Brendan Shinnimin är tillbaka i Luleå. Foto: Jens Carlsson/Simon Eliasson/Bildbyrån.

Brendan Shinnimin kommer tillbaka till Sverige och Luleå.

Den 34-åriga forwarden har spenderat de senaste fyra säsongerna i SHL-klubben och krönte fjolårssäsongen med ett efterlängtat SM-guld. Inför säsongen 25/26 har det spekulerats kring om, eller snarare när, Shinnimin skulle återvända till Luleå för fler säsonger, och under torsdagen meddelade klubben att de skrivit på ett ettårskontrakt med forwarden.

Varför det bara blev ett ettårskontrakt förklarar nu vice sportchef Ulf Engmang för Norrbottenskuriren.

– Klart det har lite grann med åldern att göra. Det gäller att leverera och jag tror han trivs bra med att ha de här ettårsavtalen. Det har funkat bra, säger han och förklarar att det inte funnits några tankar på ett längre avtal från någon part.

– Vi var ense om att ett år i taget kan vara bra nu.

”Ingenting som säger att han inte blir kvar längre än så”

Forwarden fyller 35 i år, men presterade bra under fjolårssäsongen då han noterades för 32 poäng (16+16) på 47 matcher för Luleå. Enligt Engman ska de båda parterna vara överens om att ettårskontrakt är den bästa vägen framåt, men att det inte betyder att Shinnimin inte har en framtid i Luleå.

– Han har varit här länge och på slutet har vi skrivit ett år eller ett+ett. Nu kör vi ett år, men det är ingenting som säger att han inte blir kvar längre än så. Det får vi ta eftersom.

