Officiellt: Shinnimin återvänder till Luleå

Det har varit en illa dold hemlighet, men nu är det officiellt.

Brendan Shinnimin återvänder till Luleå på ett ettårskontrakt.

Brendan Shinnimin. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Luleå att Brendan Shinnimin skrivit på ett kontrakt med klubben som sträcker sig över säsongen 2025/26.

Shinnimin ansluter till Luleå i november och kan vara tillbaka i matchspel mot Djurgården den 13 november.

– Det känns jättekul att vi har kommit överens med Brendan om en förlängning över den här säsongen. Vi har haft en bra dialog sedan vi skiljdes åt i våras och vi ser fram emot att han skall ansluta till oss igen i november, säger vice general managern Ulf Engman till klubbens hemsida.

Uppges ha varit överens länge

NSD har tidigare avslöjat att Shinnimin och klubben varit överens om en kontraktsförlängning, men att det av skattetekniska skäl skulle dröja sex månader efter att han lämnade landet efter vårens SM-guld innan han kunde återvända.

– Det känns riktigt inspirerande att återvända till Luleå Hockey för ännu en säsong tillsammans. Jag ser fram emot att komma tillbaka till laget och bidra med min energi och mitt ledarskap för att hjälpa oss att ta sikte på ännu ett SM-guld.

Shinnimin har spelat i Luleå sedan 2021 och stod förra säsongen för 32 poäng (16+16) på 47 matcher för den regerande mästaren.