Tillbaka – efter 339 dagar: ”Otrolig känsla”

Isen klarade knappt halva matchen mellan Rögle och Färjestad.

För Daniel Zaar blev matchen emellertid ett skönt kvitto på att kroppen håller – efter 339 dagars frånvaro.

– Det var ändå en otrolig känsla, att få dra på sig matchtröjan igen och ut och tävla lite, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Daniel Zaar.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Gårdagens match mellan Rögle och Färjestad fick avbrytas efter mindre än halva matchen spelad på grund av isproblem. Även om isen inte levde upp till önskvärd nivå blev matchen emellertid ett skönt framsteg för Rögles stjärnforward Daniel Zaar.

Matchen var hans första framträdande på 339 dagar, då han inte spelat sedan försäsongsmatchen mot Oskarshamn förra säsongen.

– Det var ändå en otrolig känsla, att få dra på sig matchtröjan igen och ut och tävla lite. Sen var det första matchen, den vill man mest ha gjord, säger Zaar till Helsingborgs Dagblad.

Tuff skadeperiod: ”Försökt motivera mig själv”

En skada i matchen mot Oskarshamn under fjolårets försäsong stoppade honom från spel under hela SHL-säsongen 2024/25.

– Det har varit tufft, men jag har ändå kunnat hänga med laget hela tiden och jobbat på bra med ett team. Jag har bara försökt motivera mig själv, säger Zaar om skadetiden.

Zaar menar att kroppen har känts bra ända sedan han gick på is med laget i somras.

– Det har jag känt sedan vi gick på is. Själva skadan är stark och jag känner mig redo. Sen gäller det att ha lite tålamod och inte tro att jag ska spela min bästa hockey direkt, säger Zaar.

Färjestad vann den avbrutna matchen med 1–0.