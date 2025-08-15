Redo för comeback – efter elva månaders frånvaro

Det har hunnit gå nästan ett år sedan Daniel Zaar spelade senast.

När Rögle möter Färjestad i kväll är forwarden redo för comeback, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Daniel Zaar.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Daniel Zaar skadade sig i den näst sista träningsmatchen inför förra SHL-säsongen. Rögle-forwarden missade därefter hela säsongen 2024/25, men när Rögle i kväll inleder försäsongsmatchandet inför säsongen 2025/26 är Zaar redo för comeback.

Helsingborgs Dagblad rapporterar att Zaar, som kunnat träna med laget på is under försäsongen, är redo för sin första match på över elva månader.

Zaar väntas matchas i en kedja tillsammans med Linus Sjödin och Albin Sundsvik i kvällens match mot Färjestad i Ulricehamn.

Spelade senast den 10 september 2024

Senast Zaar spelade en match var den 10 september förra året, då han ådrog sig skadan i träningsmatchen mot Oskarshamn som i slutändan tvingade Zaar till operation och över elva månaders frånvaro från matchspel.

31-åringen har tre år kvar på sitt kontrakt med Rögle, dit han återvände 2022 efter en 28 matcher lång sejour i den ryska KHL-klubben Torpedo Nizjnij Novgorod.