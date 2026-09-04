Daniel Wessner kliver upp i SHL på riktigt.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

"Jag hade ju aldrig fattat hur jäkla svårt det var att döma när man stod och skällde själv"

2018 tog Daniel Wessner det oväntade steget in i domaryrket. Plötsligt var det han som skulle hålla ordning på retstickor likt den han själv var under karriären. Nu, åtta år senare, uppger Aftonbladet att 44-åringen tar nästa steg.

Wessner anställs på halvtid som SHL-domare till 2026/27.

– Jag kan säga att de första åren gick väl ganska så snabbt, men många förstår ju inte hur svårt det är att avancera som domare och det är ett nålsöga upp till både Hockeyallsvenskan och SHL. Få domare slutar och sedan måste man hinna avancera innan åldern kommer ikapp och konkurrensen är knivskarp. Men jag har trivts med min resa i alla fall och jag längtar efter säsongen med alla fullsatta arenor och jag gillar även att prata med all spelare som påminner om mig på isen, det har jag ett stort utbyte av eller det är en trevlig utmaning, berättar domaren själv i en intervju med kvällstidningen.

"Jag hade skarpa mordhot på mig"

Under dessa åtta år har också de mörkare sidorna av att vara domare kommit fram. Inte minst i den Hockeyallsvenskan finalen 2015, mellan Djurgårdens IF Hockey och AIK Hockey.

– Jag hade ju skarpa mordhot på mig och det var väldigt stökigt. Vill inte prata för mycket om det, men hela slutspelet var speciellt. Vi tog något matchstraff som visade sig vara fel och det var en tuff tid för domarna, säger Wessner till Aftonbladet.

Daniel Wessner har även testat att döma i SHL tidigare, och levererat, precis som i andraligan.

Under spelarkarriären nådde Wessner 41 framträdanden i SHL. Betydligt fler blev det i Hockeyallsvenskan där han representerade BIK Karlskoga och Almtuna IS över 441 matcher.

– Domaryrket är det svåraste inom hockeyn, helt klart. Jag har spelat ishockey och varit tränare, men att vara domare är det svåraste, säger han nu.