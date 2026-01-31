”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Endast två tränare, nya på jobbet i SHL, har någonsin tagit fler poäng efter 40 matcher än Daniel Hermansson. När detta lyftes i TV4 under lördagen haglade hyllningarna över Skellefteå-tränaren.

– Jag tycker det är en av de bästa huvudtränarna jag någonsin haft, säger Jonathan Pudas i sändningen.

Daniel Hermansson, Skellefteå, hyllas inför lördagens möte med Brynäs. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

När Niklas Gällstedt tog Brynäs hela vägen till en SM-final i fjol hade laget 83 poäng efter 40 omgångar. Det bästa facit någon ny SHL-tränare haft sedan Bengt-Åke Gustafsson i Färjestad 2001/02.

Nu är Daniel Hermansson och Skellefteå uppe på samma nivåer.

Inför lördagens omgång lyftes detta i TV4:s studio, där experterna tog i från tårna i hyllningarna till den tidigare Mora-tränaren – och fick stöd från spelarna själva.

– Det är en grym fingertoppkänsla, ledarskapet… Jag tycker att hans sätt att vara i och runt matcherna är knivskarpt. Egentligen har han fått alldeles för lite kredd än vad han har förtjänat så här långt. Jag tycker han har gjort det enormt bra, säger Jonathan Pudas i sändningen och fortsätter.

– Många pratar om att det är så lätt att komma in här. Men det är en coach som inte har varit med så länge. Det syns inte alls utan jag tycker det är en av de bästa huvudtränarna jag någonsin haft.

Årets tränare i SHL? ”Ska vara det”

Experterna, Sanny Lindström och Petter Rönnqvist, lyfter det faktum att Skellefteå har en helt annat grund och stabilitet att stå på, jämfört med flera andra SHL-klubbar. Men menar samtidigt att Hermansson ska vara med och slåss om utmärkelsen som årets tränare.

– Ja, självklart ska han vara det. De har nästan tagit ikapp avståndet till Frölunda där uppe. Kollar, Hermansson… det har kommit lite nya namn nu, tränare. Han har relativt lite erfarenhet från Mora och seniorhockeyn, men har gjort det jättebra, säger Sanny Lindström i TV4.

Därefter lyfter man även speldetaljer som Hermansson fått till under sin första tid.

– Han ville komma in och förändra farten, framförallt i det raka spelet. Men nu har man hittat en balans i sitt passningsspel vilket gör dem fenomenala. Inget lag i SHL är bättre på att hantera pucken än Skellefteå, säger Lindström och fortsätter senare.

– Det spelar ingen roll om det första, andra, tredje eller fjärde kedjan. Alla har det här farten i spelet och kan skapa chanser.

Hermansson om orden: ”Det är ett bevis”

43-åringen från Borlänge, som spenderat hela sin tränarkarriär i Mora inför detta steg upp i SHL, får även ge sin egna syn på succén.

– Värmande såklart. Det är bevis på att jag, i alla fall hittills, har jag gjort ett bra jobb. Det känns bra i magen, säger Hermansson i TV4 och fortätter.

– Jag har fått frihet att utveckla framförallt det offensiva spelet, spelet med puck genom mittzon och anfallzon. Där har jag haft full backning av klubbledning. Skellefteå har haft ett spel dom har funkat över tid och det är bara att fortsätta hjälpa till att utveckla det. Det har varit en bra resa in.

Source: Daniel Hermansson @ Elite Prospects