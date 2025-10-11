Inför lördagens match mellan Frölunda och Rögle hade tränaren Robert Ohlsson kommenterat Rögles stora antal powerplay-tillfällen som “häpnadsväckande”.

Nu slår Rögles tränare Dan Tangnes tillbaka.

– Jag får skratta lite åt Robban – vi ska starta en stödgrupp för honom, säger Tangnes till hockeysverige.se.

Dan Tangnes svarar efter Robert Ohlssons utspel om Rögles många powerplays. Foto: Bildbyrån (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle förlorade under lördagen mot Frölunda. Toppmötet mellan tabellettan och tvåan slutade med 4-1 till hemmalaget. Dagen innan matchen hade det kommit en intressant nyhet där Frölundatränaren Robert Ohlsson kommenterat Rögles powerplaytillfällen.

Ohlsson menade att det var ”häpnadsväckande” att Rögle fått med sig 46 powerplay på 10 matcher. Under matchen på lördag hade Rögle fått med sig fyra utvisningar samtidigt som Frölunda fick tre.

Dan Tangnes slår tillbaka: ”Tycker synd om Robban”

Efter matchen delade Rögletränaren Dan Tangnes med sig av sin åsikt kring situationen.

– Det där är ju ungefär som att min femtonåriga dotter ska räkna procent. Det blir lite Allan-statistik på det. Man måste titta på hur matcherna har sett ut och hur många utvisningar vi har dragit på oss. Vi är laget som dragit på oss flest utvisningar också så då ser matchbilderna ofta annorlunda ut, säger Tangnes till hockeysverige och fortsätter:

– Jag får skratta lite åt Robban. Jag har stor respekt för honom men han gör det inte av en slump, det fattar ju alla. Jag tycker det är synd om Robban! Jag tror jag talar för hela SHL att vi står bakom Robban i hans kamp mot domarkåren och vi ska starta en stödgrupp för honom och se till att han kan reparera sitt förhållande till domarna. Då är jag helt säker på att Frölunda kommer få fler powerplay i månaderna som kommer, skrattar Rögletränaren.

Även Rögles assisterande tränare Taylor Matson ser inget konstigt med antalet powerplay-tillfällen laget har fått med sig.

– Jag tycker att vi förtjänar våra powerplay-tillfällen. Vi spelar med mycket puck, så vi förtjänar våra powerplay. Vi har jobbat hårt för dem, rör mycket på fötterna och spelar hårt mot våra motståndare. Vi förtjänar våra powerplay, man får de inte gratis i den här ligan, säger Matson på presskonferensen efter matchen.

Trots fyra powerplay i matchen mot Frölunda blev det inga mål i spelformen. Rögles enda mål kom i spel fem mot fem och enligt tränarna var det just effektiviteten som saknades i matchen.

Jämför Rögles siffror till Loobs målrekord

Robert Ohlsson passade även på att utveckla lite kring vad han syftade på med sin kommentar kring Rögles powerplay-tillfällen.

– Jag tittar på ett historiskt perspektiv. Säg att någon håller på slå Håkan Loobs målrekord, då skriver man ju om det ganska mycket. Rögle ligger på ett antal powerplay som snittar 4,6 per match. Det skulle alltså slå det nuvarande rekordet som jag tror ligger på 184. Jag tror Rögle skulle landa någonstans på 240, förklarar Ohlsson på presskonferensen efter matchen.

Frölundatränaren menar att det skulle vara likt att en spelare slår Loobs rekord med 10 mål, vilket Ohlsson tycker är anmärkningsvärt.

– Sen kanske Rögle, som Taylor säger, gör en massa bra saker för att få det här. Ändå så är det en höjning från ett snitt på 3,2, som var historiskt högsta, till 4,6. Det gör att jag tycker att det är häpnadsväckande. Det sticker ut när jag tittar på alla parametrar i statistiken. Det diskuteras ingenting om vissa lag som har väldigt få powerplay-tillfällen heller. Så det är någonstans en balans tror jag som man behöver se över, säger Ohlsson.

Missnöjd med utvisningen: “Den är nog direkt riktad till mig”

Sett till dagens utvisningar som Frölunda fick emot sig håller tränaren mestadels med domarna. Däremot åkte backen Christian Folin ut mot slutet av matchen för “delaying the game” efter att han suttit med benen utanför Frölundabåset.

Den utvisningen håller Ohlsson inte med om.

– Vi får en för sex man på isen, den är dum, den får vi ta på oss. Att vi har ett ben på sargen, vår fjärde utvisning idag, den svider måste jag säga. Den är nog direkt riktad till mig och min grupp, tror jag, från domarkåren. Det gillar jag inte, säger Frölundatränaren och fortsätter:

– Det finns så många tillfällen där det finns ett ben på sargen. Sen är det många gånger någon åker förbi och säger att nu är det varning och alla vet om det. Men det blir ändå ben på sargen. Är vi där och letar utvisningar istället för det som sker på planen – det är jag lite ifrågasättande till.

Ohlsson menar att domarna flyttar fokus från en bra hockeymatch till det beslutet, vilket tränaren tycker är dåligt. Ohlsson menar även att det ska vara press på domarkåren då det är ett “häpnadsväckande” stort antal powerplay-tillfällen som Rögle har.

Trots ett visst domarfokus efter matchen är tränare i både Rögle och Frölunda nöjda med stora delar av matchen. Rögles Dan Tangnes ser ingen problematik i att effektiviteten inte stämde under dagens match och ser fram emot Skånederbyt som väntar ängelholmarna nästa vecka torsdag.

Ohlsson å andra sidan är nöjd med Frölundas effektivitet och sätt att stänga matchen i den tredje perioden. Frölunda har ingen SHL-match på torsdag och ska istället spela en CHL-match mot SC Bern på tisdag.

Frölundas nästa match kommer på lördag när Göteborgslaget gästas av Timrå.

