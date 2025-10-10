Ett lag i SHL sticker ut när det gäller antalet powerplay i serieinledningen.

Nu är Robert Ohlsson kritisk inför Frölundas lördagsmöte med Rögle.

– Det sticker ut extremt mycket på så här kort tid, säger tränaren till Rakapuckar.com.

Robert Ohlsson och Rögles tränare Dan Tangnes. Foto: Bildbyrån (montage).

Tio spelade matcher, totalt 46 (!) powerplay.



Detta är den ”häpnadsväckande” statistiken som Frölundas Robert Ohlsson lyfter inför lördagens möte med Rögle. Siffrorna tillhör SHL-konkurrenten från Ängelholm, och är överlägset störst i serieinledningen av SHL med HV71 närmast på 36.



Ohlsson är kritisk, samtidigt som hans eget lag fått med sig 23 numerära överlägen.



– Snittet i ligan är 27, vi har 23, de har 46. Det är ju anmärkningsvärt. Det betyder att de totalt kommer spela 250. Det närmaste något lag kommit är 180. Då kan du göra matten, säger Ohlsson till Rakapuckar.com under fredagen.

Robert Ohlsson om Rögle: ”Något är det de gör”

Rögle kommer närmast från en 5–3-vinst mot Växjö där en situation med Leon Bristedt uppmärksammades då en hög klubba resulterade i matchstraff. Det var andra gången för säsnongen som just Bristedt åkte på det hårdare straffet, och tredje gången för hela Rögle.



Samtidigt verkar de dock vara på väg mot de där historiska siffrorna om han vänder på det och kollar på utvisningar de fått med sig.



– Något är det de gör, något är det vi andra gör mot dem som är häpnadsväckande. Det sticker ut extremt mycket på så här kort tid, säger Ohlsson och fortsätter.

– Nu börjar det sätta sig, då kommer det troligtvis bli så här (över hela säsongen).



Frölunda toppar SHL-tabellen med 24 poäng inför lördagen. Rögle jagar Göteborgslaget inför sitt bortamöte med 22.



Se powerplay-statistiken HÄR.