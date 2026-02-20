”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Att det hettade till mer under presskonferensen tränarna emellan, kontra hockeymatchen, var inget många förutspådde.

– Jag tyckte ändå att det var befogat att sätta ner foten, medger Rögles Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Dan Tangnes brusade upp under presskonferensen

Foto: Avdo Bilkanovic / Bildbyrån

Rögles tränare Tangnes drämde knytnäven i bordet under presskonferensen efter matchen mellan Rögle och HV71. Varför? Jo, han tyckte att Anton Blomqvist pratade illa om Leon Bristedt.

– Så blir det ibland, säger han. Jag tyckte ändå att det var befogat att sätta ner foten. Jag tyckte att Anton [Blomqvist] pratade om Leon [Bristedt] på ett nedvärderande sätt, som att han skulle ha filmat. Jag gillar inte det, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

HV71:s Niklas Hansson åkte på en utvisning efter en crosschecking i ryggen på Bristedt, ett agerande som bortalagets tränare själv bedömer som en förstärkning.

– Jag sa det till Hansson, han måste vara mycket, mycket mer medveten om vem det är han puttar i ryggen, sa Blomqvist på presskonferensen.

Dan Tangnes: ”Jag kanske inte borde ha slagit näven i bordet”

Nu, dagen efter, finns det en sak Rögletränaren ångrar.

– Det är klart, jag kanske inte borde ha slagit näven i bordet. Men annars ångrar jag inte mig. Jag tycker det hör till etiken som tränare att sopa framför sin egen dörr, det blir löjligt att linda in saker, säger han och fortsätter:

– Jag hade ju sett situationen han syftade på innan presskonferensen. Det var en solklar crosschecking och då tycker jag att det blir lite löjligt. Särskilt när HV dessutom hade vunnit matchen.

Tränarna har inte haft någon kontakt i efterhand. Tangner menar att han lagt diskussionen åt sidan.

Matchen slutade med en vinst för bortalaget HV71 efter en straffläggning.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects















