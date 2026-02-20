”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En påstådd förstärkning av Leon Bristedt väckte känslor mellan Rögle och HV71.

Det ledde till att HV-tränaren Anton Blomqvist och Rögles Dan Tangnes rök ihop på presskonferensen.

– Stå för det du säger. Det klarar du av, eller? Tönt!, utbrister Tangnes innan han slår näven i bordet och lämnar rummet.

Anton Blomqvist och Dan Tangnes rök ihop på presskonferensen efter gårdagens match. Foto: Bildbyrån & Rögle BK/skärmdump

HV71 ledde med 3-1 borta mot Rögle och såg ut att vara på väg mot en viktig trepoängare i SHL:s bottenstrid. Men Rögle kom tillbaka och kvitterade till 3-3 vilket tvingade matchen till förlängning och sedermera även straffar. Där kunde HV71 säkra segern för att ta bonuspoängen.

Rögles kvittering till 3-3 kom med bara åtta sekunder kvar av den tredje perioden sedan de fått ett sent powerplay efter en uppmärksammad situation. Niklas Hansson i HV71 blev utvisad med drygt två minuter kvar att spela efter en crosschecking i ryggen på Leon Bristedt. HV-tränaren Anton Blomqvist var väldigt tydlig med vad han tyckte om utvisningen. I båset syntes Blomqvist göra tecknat för ”diving” och menade att Bristedt förstärkte situationen för att få med sig en utvisning.

På presskonferensen efter matchen kommenterade han också situationen som leder till utvisningen och Rögles sena kvittering.

– Det är givetvis surt att släppa in det där i slutet. Jag sade det till Niklas Hansson, han måste vara mycket, mycket mer medveten om vem det är som han puttar i ryggen. Han måste vara mycket smartare där och se vem han puttar på, säger Blomqvist.

Ordbråk mellan Dan Tangnes och Anton Blomqvist

Efteråt får Anton Blomqvist sedan en följdfråga på exakt vad han menar. Det ledde till att Dan Tangnes såg rött och ett ordbråk bröt ut mellan tränarna.

– Det blir ju aldrig något vettigt när man säger så här egentligen…, inleder Blomqvist.

– Nu har du ju sagt det så nu får du ju stå för det, bryter Tangnes in och säger.

– Det är ju det jag säger, jag tycker att Hansson… Du har ju coachat ”Hasse”, du vet ju att han är smart och han behöver vara smartare där, säger Anton Blomqvist.

– Du sade ju precis att han inte var smart. Är han smart eller inte smart?, säger Dan Tangnes.

– Jag säger att han är smart i grunden men han tar ett dumt beslut och puttar på den spelaren han gör. Han behöver vara mer medveten vem han puttar på, det var det jag sade, säger Blomqvist.

Stormar ut från presskonferensen: ”Tönt”

Dan Tangnes får sedan en fråga om hans tankar om situationen och Blomqvists kommentarer.

– Jag har största respekt för Anton och den situation som han och HV är i, och det jobbet han gör där, men jag gillar inte när man börjar prata om spelare i de andra lagen. Man har precis vunnit, håll dig till det. Det finns ingen anledning. Ska du i ett känslosamt moment hålla på och prata om vem som slänger sig, förstärker eller vem som är smart eller osmart. Kommentera ditt eget lag och dina egna spelare, säger Tangnes ilsket.

– Det var ju det jag gjorde, jag kommenterade ju Hansson, svarar Anton Blomqvist.

– Nej, du kommenterar vår spelare och tyckte att vi förstärkte ju. Det var väl det du sade, du lindade bara in det. Stå för det du säger i stället, prata klarspråk. Det klarar du av, eller? Eller?, utbrister Tangnes.

Efter ett par sekunders tystnad slutar det sedan med att Tangnes slår näven i bordet, ställer sig upp och stormar ut ur rummet. Samtidigt ropar han:

– Tönt!

Dan Tangnes lämnar medan Anton Blomqvist sitter kvar och sedan bryts presskonferensen. Se hela presskonferensen här.

HV71 vann matchen med 4-3 efter straffläggning.

