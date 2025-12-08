Tangnes tydliga svar: ”Jag är emot att värva”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle har fått en riktigt bra första halva på SHL-säsongen och ligger just nu på en tredje plats i tabellen. När man nu drabbats av en hel del skador menar dock Dan Tangnes att han är emot att värva.

– När det gick som bäst sa jag att det kommer en vardag och att vi skulle ta oss igenom den också, säger huvudtränaren till HD.

Rögle har fått en bra första halva på säsongen. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån.

Rögle trummade igång ordentlig under hösten, men har nu hamnat i en svacka innan landslagsuppehållet. De har även drabbats av skador på ledande spelare som Mark Friedman, Josh Dickinson och Anton Bengtsson – vilket har påverkat deras spel.

Nu, i en intervju med HD, ger huvudtränaren Dan Tangnes sin syn på första halvan av 2025/26.

– Vi har aldrig använt skador som en ursäkt och kommer aldrig att göra det heller. Samtidigt är det en förklaring. Har du för många ringrävar utanför laguppställningen försvinner en del ledarskap, pondus, smartness och erfarenhet på isen, säger Dan Tangnes till HD.

Dan Tangnes: ”Jag är emot att värva”

De tre ovannämnda spelarna förväntas dock göra comeback den 18:e december efter landslagsuppehållet. Tangnes menar samtidigt att han inte vill lägga resurser på nyförvärv – trots att skadorna påverkat laget så pass mycket.

– Jag är emot att värva. Det blir oftast en enkel undanflykt. Dels ska det vara rätt spelare som passar in i laguppställningen, dels ska det vara rätt personlighet i gruppen och spelaren ska även finnas på marknaden. Men om det hade funnits någonting som varit intressant och lösbart har jag fullt förtroende för att ”Hampe” [Hampus Sjöström, sportchef] skulle välja att göra det.

