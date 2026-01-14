Då tog Wallin kontakt med Abbott: ”Pratade innan helgen”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jörgen Jönsson fick sparken från Färjestad förra fredagen. Då hade sportchef Rickard Wallin redan börjat prata med Cam Abbott, som presenterades i måndags.

— Vi pratade innan helgen och saker utvecklades därifrån, berättar den nya huvudtränaren för Nya Wermlands-Tidningen.

Cam Abbott kommer under onsdagen coacha Färjestad mot HV71.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Cam Abbott är tillbaka i svensk hockey och kommer på torsdag att leda Färjestad borta mot HV71. Under onsdagen höll han sitt första ispass med den nya klubben, och deklarerade då att det kommer bli skillnad på saker och ting. Träningen var längre än normalt inför en match, bara för att kunna gå igenom system och andra justeringar.

— Jag vill se killar som spelar med hjärtat utanpå, som spelar aggressivt, som spelar med ett mod som de ska göra i den här situationen. De ska gå ut och spela hårt för varandra, ge sitt bästa och vad som än händer hålla optimismen. Gör vi så kommer det att bli bra, säger han till NWT.

Efter att Jörgen Jönsson fick sparken i fredags var Christer Olsson huvudtränare i lördags. Därmed har Färjestad från och med i morgon haft tre huvudtränare de senaste tre matcherna.

Rickard Wallin och Cam Abbott började prata förra veckan

Cam Abbott blev presenterad i måndags och kom till Karlstad i går kväll. Rickard Wallin tog däremot kontakt med kanadensaren i slutet på förra veckan, innan Jönsson fick sparken.

— Efter händelserna förra veckan kontaktade Rickard (Wallin) mig. Jag har en relation till honom sedan tidigare då vi mött varandra och min tvillingbror Chris varit kollega med honom i den rollen. Så vi pratade innan helgen och saker utvecklades därifrån.

Färjestad ligger just nu nia i tabellen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects