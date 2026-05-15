Alexander Nylander och hans Toronto Marlies är ute på en spännande resa i AHL-slutspelet Calder Cup. I natt gav svensken sitt lag segern i den första North Division-finalen med sitt matchvinnande mål mot Cleveland Monsters.

Alexander Nylander firar sitt matchvinnande mål i mötet med Clevland Monsters. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire AP Images

Alexander Nylander ryktas vara på väg hem till Sverige och SHL inför nästa säsong. Men innan dess gör den 28-årige forwarden allt i sin makt för att förlänga den här säsongen i AHL-slutspelet med Toronto Marlies.

I natt klev Marlies in i North Division-finalen mot Cleveland Monsters och gick segrande ur det första mötet, 5–2. Detta sedan Nylander pangat in det matchvinnande 3–2-målet tidigt i den tredje perioden. Hans andra fullträff i slutspelet.

Se målet i videospelaren!

Toronto Marlies har slagit ut Rochester Americans och Laval Rocket på sin väg fram till divisionsfinalen. På nio slutspelsmatcher har Nylander bidragit med två mål.

Marlies andre svensk, målvakten Dennis Hildeby, har däremot fått se större delen av slutspelet från bänken. Hans ryska kollega Artur Achtjamov har fått merparten av förtroendet hittills. 24-åringen från Kazan har vaktat kassen i sju av Torontos nio slutspelsmatcher med en räddningsprocent på 92,2. Hildeby står noterad för tre matcher och en räddningsprocent på 92,1 i slutspelet.

Calle Rosén bakom det mest för Springfield

Nylander var inte den enda som trädde fram i nattens AHL-spel. Springfield Thunderbirds svenska veteranback Calle Rosén hade ett finger med i spelet i det mesta när St. Louis Blues farmarlag kvitterade Atlantic Division-finalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins till 1–1.

Vid underläge 0–3 inför tredje perioden plockade 32-åringen upp tre raka assist när Springfield tog sig ikapp. Akil Thomas blev sedan stor hjälte för Thunderbirds när han satte 4–3 i förlängningen.

Calle Rosén har däremed sju poäng (3+4) på nio slutspelsmatcher.

Joel Nyström bakom avgörandet

I nattens tredje slutspelsmatch var svenskarna också högt aktiva i poängprotokollet. När Chicago Wolves besegrade Grand Rapids Griffins med 2–1 spelade backen Joel Nyström fram till Josiah Slavins segermål i den tredje perioden. Det var den 24-årige värmlänningens tredje assist på sex slutspelsmatcher för Wolves.

Felix Unger Sörum, svensk poängkung i AHL.s grundserie, noterades också för en assist i matchen och har tre assist på sex slutspelsmatcher även han. Axel Sandin Pellikka hade assist på letten Eduards Tralmaks mål för Grand Rapids. Backen har 1+1 på fem slutspelsmatcher med Griffins.

Wolves leder Central Division-finalen med 1–0 i matcher. I den fjärde divisionsfinalen, Pacific Division, har Colorado Eagles 1–0 på Coachella Valley Firebirds.

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects