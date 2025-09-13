Elva räddade skott. Sex insläppta. Collin Delia hade en mardrömsdebut i Brynäskassen.

– Man vill inte lära sig de här läxorna i en hemmapremiär, säger han efter 7-4-förlusten mot Växjö.

Collin Delia hade en tuff debut.

Foto: Bildbyrån.

När det stod klart att Erik Källgren skulle missa större delen av säsongen valde Brynäs att ge sig ut på målvaktsjakt. Valet föll på NHL-meriterade Collin Delia som ikväll gjorde debut i SHL. Och det var en debut han nog helst vill glömma.

Delia stannade på drygt 64 i räddningsprocent i debuten, och släppte sex puckar förbi sig i 7-4-förlusten.

– Man vill inte lära sig de här läxorna i en hemmapremiär och förlora med 7-4. Men sånt är livet. Det är bara att gå vidare, säger Delia efter förlusten.

– Man vill prestera bättre i en sån här match. Men ibland kan det vara bra att lära sig den här läxan tidigt.

Delia hymlar med med att det var en tuff match.

– Det är tufft mentalt. Men det här är vad vi tränar för, vi försöker hitta sätt klara av det. Men man måste se till vilken sample size det är också.

Men är det enkelt att tänka så och bara se det här som en match av 52?

– Enkelt vet jag inte om man ska kategorisera det som. Men det är nödvändigt. Fem, tio matcher in på säsongen kan vi se vad som funkar och inte funkar. Då kan vi peka på den här första matchen och se om vi fortfarande har samma problem. Men vi måste få lite mer matcher under bältet innan vi kan börja tänka så.

Niklas Gällstedt: ”Ber om ursäkt”

Niklas Gällstedt övervägde aldrig att plocka ut sin nye målvaktsetta.

– Han behöver spela. Han stod kvar och försökte göra bra saker idag, men det är inte enkelt för honom när vi släpper till så enkla mål. De får psykologiskt viktiga mål också. Men vi har bara oss själva att skylla, sade Brynästränaren.

Fyra av Växjös sju mål kom i powerplay.

– Boxplayet har varit jättebra i CHL-matcherna men idag släpper vi in fyra mål. Det är naturligtvis inte bra, konstaterar Gällstedt.

Brynästränaren bad också om ursäkt till hemmapubliken.

– Jag vill hylla publiken, det är fullsatt idag igen och ett bra tryck. Jag ber om ursäkt till dem att vi inte står upp bättre.

