Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen.

Nu har turen kommit till Rögle BK.

”En hybrid mellan Abbott och Hansson”

Tunga tappet på backsidan – kan han ersättas?

”Efter den värvningen kan man bocka av alla delar”

”Han kommer saknas”

Slår fast: Ska utmana om SM-guldet.

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Christopher Heino-Lindberg synar Rögle i SHL, 2025/2026.

Det nya Rögle

Ett nytt Rögle ska byggas upp efter att Abbots-eran tagit slut och Roger Hansson fått lämna efter två säsonger. Roger vände den hemska säsongen 23/24 och lyckades ta Rögle till SM-final där man sen föll mot Robban Ohlsons Skellefteå. Förra året blev svajigt och Rögle bestämde sig tidigt för att till den här säsongen gå skilda vägar med Hansson.

Det nya Rögle leds av norrmannen Dan Tangnes som närmast kommer ifrån Zug där det blev två vunna mästerskapstitlar på sju säsonger. Han har sen tidigare ett förflutet i Rögle som tränare i juniorleden samt en rekordkort vända i A-laget innan han lämnade för utlandet. Dan vill spela med fart och intensitet. Det ska vara en delaktighet av samtliga spelare på isen och

man ska vara framåtlutade och snarast möjligt lämna egen zon. Han vill stå för ”tydlighet med

konstant uppföljning i ledarskapet”. För mig känns han som en hybrid mellan Cam Abbots styrande järnhand och Roger Hanssons värmande kram.

En arbetsmiljö där det ställs krav på i princip allt men där delaktighet och öppenhet ska finnas från spelare och ledare. Vissa lyckas medan andra tappar gruppen och får lämna. Det är alltid en balansgång mellan varmt och kallt för att få till den perfekta temperaturen. Taylor Matson kommer in som ny assisterande tränare och har hand om powerplay och det offensiva

spelet. Kvar sen tidigare är unga och hungriga Max Bohlin som varit med och sett Rögle byta skepnad både en och två gånger. Han coachar backar och har hand om PK-spelet.

Tangnes Rögle har fått en bra start på säsongen och hunnit med att välta både Luleå och Färjestad på bortaplan men också haft en del problem med effektiviteten framåt. Man lyckades till exempel förlora hemma mot Linköping med 0-1 trots stort spelövertag.

Dan Tangnes är tillbaka.

Tappen på backsidan

Truppen känns djupare än förra säsongen även om man tappat en del spets. Michael Kapla lämnade efter att han tidigt blivit klar för Roger Rönnbergs Fribourg. Kapla är svår att ersätta då jag tycker han varit Rögles mest kompletta back senaste två säsongerna. Ersättaren Mark Friedman har dock tagit ligan med storm. Mark har en explosiv åkning och spelar tufft och rejält. Han hakar på i anfallen och är med och producerar. Han har redan hunnit bli en publikfavorit i Catena Arena.

Man har också hämtat backen Paul LaDue från MoDo och han ska bidra med erfarenhet och ledarskap. LaDue var ojämn förra säsongen där han landade på minus sju men han har redan börjat denna säsongen bättre nu när första året är avklarat och han blivit van med den stora rinken.

Backsidan var den position som på förhand kändes svagast men nu när man landat NHL-meriterade

Calvin de Haan, som är en skridskostark tvåvågsback med styrka i defensiven, så kan man bocka av alla delar.

Paul LaDue.

Forwards

Brady Ferguson lämnar efter fem säsonger. En kulturbärare som varit en stor del av Rögles tuffa dna. En underskattad center som jag tror kommer saknas. Ferguson var enligt mig en av ligans bästa netfront-spelare. Jag tycker dock att man får in en bra ersättare i Fredrik Olofsson från Zug. Han är en bra tvåvägscenter i en bra ålder med hög arbetskapacitet. Han har även haft en bra poängskörd de senaste säsongerna. Man tappar en målskytt i Joachim Blichfeld, lite förvånande att man inte kunde hitta en fortsättning tillsammans. Joachim kom in på slutet av förra säsongen och öste in mål. Antingen är det någonting som inte fungerat utanför isen eller så är det helt enkelt en lönefråga. Man känner att man redan sitter på målskyttar och tycker att Joachim blir för dyr för vad man får.

Istället lägger man en mindre slant på nya forwarden Karson Kuhlman från Lukko. En bra tvåvägsforward som ska ge djup i truppen. Kuhlman har även ett sinne för nät och gjorde hela 21 mål i Liiga förra året. Det ska dock sägas att detta var hans första och enda riktigt produktiva år.

Hur som helst så har man en bred forwardsuppsättning med både högklassig bredd och spets. Daniel Zaar och Leon Bristedt är skadefria. Succéerna Felix Nilsson och Lubos Horky är med från start.

Addera Josh Dickinson, Anton Bengtsson och min personliga favorit Dennis Everberg så blir matematiken ganska enkel: Rögle ska hålla till i toppen och har material för topp-sex.

Felix Nilsson.

Så går det

Jag tror Rögle blir årets stora överraskning som kommer kunna utmana om guldet. Med seriens bästa målvaktspar längst bak så ska Rögle klara av en topp sex-placering utan större problem.

Allt annat får ses som ett misslyckande av Dan Tangnes.