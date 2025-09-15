Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen.

Christopher Heino-Lindberg tittar närmare på Malmös lag.

När jag pratar med Tomas Kollar och om hans Malmö Redhawks så känner man alltid likadant efter att man klickat av telefonen. En värmande glädje över ett givande samtal. Inte för att jag får information om vad som sker på eller utanför isen utan mer för att Kollar alltid pratar rakt ifrån hjärtat.

Jag kastas tillbaka 25 år i livet till en tid där man i stort sett bodde på Zinkensdamms idrottsplats. Som några år yngre brukade man kolla på J20:s träningar när man själv tränat klart. Jag såg hur Tomas Kollar, Johnny Oduya, Joakim Millqvist och Andreas Holmqvist körde djupa knäböj utanför barackerna. Knäböj som var djupa ner i marken, grodhopp med viktkakor i händerna som pågick i 60 minuter utan vila. Hammarby tränade mest och hårdast av alla föreningar i hela Sverige på den tiden.

Jag tror att vi som fick vara med och uppleva den tiden i föreningen fick med oss ett mindset som vi använder oss av än i dag. Man blev hjärntvättad med gamla sovjetiska videoklipp på hur CCCP tränade både på och utanför isen och det fanns bara göra likadant eller byta klubb. Lika envis då som nu låter Kollar när han pratar om läget i laget.

Malmös Spelarbudget

Budgeten är densamma som förra året men man har en trupp som är billigare i dagsläget. Malmö är nere i det lägsta skiktet som vanligt. Kollar säger: ”Det är vad det är, bara köra på. Det finns inget annat!”. Ibland undrar jag bara hur han orkar.

Förra året blev dock en rolig säsong med en mindre succé som säkert gav energi till både honom och Bert Robertsson. Man tog sig vidare i den sista seriematchen genom att kvittera mot Rögle och sen vinna i förlängning. Väl i slutspelet gav man även seriesegraren Brynäs lite motstånd men föll till slut med flaggan i topp.

När vi går igenom laget är Kollar fåordig men ödmjuk. Han frågar om jag tippar Malmö att åka ur även i år. Förra säsongen hade jag Malmö att åka ur.

Och ack, vad fel jag fick.

Kollar var snabb med att skicka en print screen dagen efter omgång 52. I messet var det bara en bild. Inte någon hånfull mening eller skämtsam smiley utan bara en bild på min sluttabell som jag tippat inför säsongen. Det räckte så. ”En elefant glömmer aldrig!”, tänkte jag, och ”Snubben är inte klok”.

Så i år tippar jag inte att Malmö ska åka ur. Men man får slåss för att undvika botten.

Tomas Kollar.

Underliggande siffror

När vi kommer in på underliggande siffror så höjs energin och tonläget. Malmö skapade fjärde mest målchanser offensivt i hela ligan ifjol och man släppte till sjunde minst. Man bör hålla till i toppen om dessa siffror sade allt. Problemet är bara att effektiviteten landade på en tolfte plats åt båda hållen.

Det brukar indikera att målvakterna släppte in lite mer än vad man borde och att spelarna inte har tillräckligt med spets i sina avslut. Alltså spelarmaterialet, men det kan också tyda på att huvudtränaren inte betonar vikten av målskytte i träning och på så sätt inte utvecklar sina spelare till bättre effektivitet.

Denna statistik känner varenda tränare till. Det blir en liten mätning på deras jobb i vardagen. Andra siffror man måste förbättra är special teams. Man var sämst i hela SHL förra året i både PP och PK.

Klappkasst men också glasklart.

Truppen

Målvakterna känns svajiga. Daniel Marmenlind är en topp i ligan när han har sina dagar. Marek Langhammer tycker jag ändå varit bättre än ”dunderfloppen” i Oskarshamn. Oskar Blomgren är en ung målvakt som kom in och fick visa upp sig i förra slutspelet. Oskar hade mycket väl kunnat ta en av två platser i år.

På backsidan har Johan Ivarsson verkligen tagit det klivet man väntat på och blivit en defensiv klippa.

Robin Salo blev kvar vilket man är väldigt tacksam över. Jakub Galvas, som växte ut till en riktigt bra PP-back på våren för Malmö, hade man velat behålla. Men i pusslet blev han för dyr.

Marek Langhamer och Daniel Marmenlind.

Sålde av Nikola Pasic

Går man in på forwards så sålde man av Nikola Pasic till HV71. Man hade gärna haft kvar honom om budgeten tillåtit. Sen var man rädd att bli tunn på backsidan om både Thomson och Salo skulle försvinna. Så man säkrade upp med Topi Niemielä så fort han dök upp på marknaden. Man visste att HV-lägret har en förkärlek för Pasic och gasade upp prislappen.

Henrik Haapala valde man att inte förlänga med. Han var en tilltänkt spetsvärvning som inte levererade. Teemu Kivihalme fick höra ”tack och bock” på grund av sina skador.

Nikola Pasic lämnade för HV71.

Bottenlagsstämpel

Många tippar Malmö som ett play out-lag. Man hävdar att sanningen kommit i kapp, att det finns en baksmälla från i fjol. Jag hör glåpord om hur den dåliga ekonomin till slut tagit ut sin rätt. Men jag tänker inte gå emot Kollar och Bert i år. Så det får bli tidig lagresa till Gran Canaria i början av april för Kollar och kompani.