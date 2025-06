Nyförvärvet bemöter ryktet: ”Ska ha ett möte”

Får Robin Christoffersson även spela för Leksand direkt efter drömflytten?

För Vimmerby Tidning berättar burväktaren om planen, och bemöter snacket om ett lån.

– Det är en stor ära att få representera min moderklubb igen, säger han till tidningen.

Robin Christoffersson. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

5 maj blev dröm-övergången klar. Robin Christoffersson, som fostrats i just Leksand, skulle plötsligt återvände till klubben för att spela SHL-hockey för första gången i karriären. Och detta direkt efter ett allsvenskt kval med Vimmerby.



Nu berättar den 28-årige burväktaren för Vimmerby Tidning om den hårdträning han nu genomgår under sommaren, samtidigt som hustrun Lovisa är kvar i Småland för att invänta parets första barn.



– Klart att jag blev förvånad – och glad. Det var inget jag räknat med att jag skulle vara aktuell för min moderklubb igen. Det känns nästan sjukt. Det var min agent som hörde av sig och berättade att det fanns ett intresse från Leksand. Han lovade ingenting och jag ville inte ta något för givet. Sen, ja…, det löste sig. De ville ha mig och i stunden när jag fick det bekräftat kändes det nästan overkligt. Det var så jäkla roligt. Det var här som min hockeykarriär startade. Vi flyttade hit från Malung när jag var sex år. Sen spelade jag här i många år innan jag flyttade härifrån för ungefär tio år sedan, säger

Christoffersson till tidningen och fortsätter om träningen:

– Ibland tränar vi tre pass om dagen, men oftast minst två.

Siktar på att ta plats i Leksand: ”Vill visa”

Huruvida Robin Christoffersson får en chans direkt i Leksand är dock oklart. Marcus Gidlöf och Jakob Hellsten finns båda kvar framför i Dala-laget, och i samband med flytten uppgav Expressen att Christoffersson snart kunde återvända till Vimmerby via lån under 2025/26.



Trots detta menar huvudpersonen själv att planen är att…



– Jag kommer göra allt vad jag kan för att försöka ta en ”spade” här. Jag vet inte hur de tänker och hur länge vi kommer att vara tre målvakter. Tanken är att jag ska ha ett möte med Leksand om några veckor. Om det blir något sorts av besked redan då vet jag inte. Jag vill visa varför de har sajnat mig. Om det blir så att någon av oss sedan blir utlånad vet jag inte heller, samtidigt som jag har svårt att se att de kommer ha tre målvakter hela säsongen, säger han till Vimmerby Tidning.



Robin Christoffersson lämnade Leksand för spel i Södertälje 2016 och har sedan dess tagit ”den långa vägen” via Hockeyettan. Efter uppflyttningen med Vimmerby var 2024/25 sedan den första säsongen i Hockeyallsvenskan för målvakten, men siffrorna slutade på hela 89,6 räddade puckar i grundserien innan han räddade kvar laget via kval.



– Jag känner att min kurva går konstant uppåt och att jag blir mer och mer mogen i spelet. Jag har också bra hjälp av målvaktstränaren i Leksand. Vi har en plan och han petar på detaljer i mitt spel. Det hjälper mig på traven att bli en bättre målvakt, säger Christoffersson om vägen till att bli en SHL-målvakt.

Source: Robin Christoffersson @ Elite Prospects