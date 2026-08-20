Berättar om svåra tiden: "Skittråkigt"

Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.

HUDIKSVALL (HOCKEYSVERIGE.SE)

Christian Djoos missade nästan hela säsongen på grund av skada. Redan den första november spelade han sin sista match. Djoos tvingades sedan till en höftoperation i december och missade sedan resten av säsongen för Brynäs IF. Han stannade därmed på 18 matcher i SHL och fyra CHL -matcher under säsongen 2025/26.

Därefter har backens status varit osäker och det har varit oklart när - eller rent av om - han skulle komma tillbaka i speldugligt skick. Men hemvändaren har varit med under hela försäsongen, och när han gjorde sin första match på drygt nio månader förra veckan slog han till och gjorde mål.

Christian Djoos om återkomsten

När Brynäs idag mötte IF Björklöven slog han till igen.

– Det är väl kul, liksom, säger han med ett skratt till hockeysverige.se och fortsätter:

– Men det är kanske inte det jag letar efter just nu. Nu ska jag hitta något som funkar över tid och som gör att jag ska kunna bidra.

Djoos lämnade Brynäs 2015 och återvände på ett femårskontrakt 2024. Men skador har gäckat hela hans återkomstperiod och det har bara blivit 46 SHL-matcher och 17 slutspelsmatcher under de här två åren. Han har med andra ord missat runt hälften av Brynäs matcher sedan hemflytten.

– Det har varit tråkigt. Eller ja, första åren vann vi serien och gick till final - men det var tråkigt att inte kunna bidra som jag ville. Jag kom ändå hem för att spela i klubben jag växt upp med och som jag vill spela i. Då är det klart det är tufft att inte få vara med fullt ut.

Hur var det mentalt?

– Jag kan bara säga att det varit skittråkigt, kort och gott.

"Det var därför jag opererade mig"

Har du tvivlat på om du skulle kunna komma tillbaka?

– Nej, inte tvivlat. Jag har alltid haft som mål att jag ska kunna komma tillbaka. Jag har alltid tittat framåt. Det var därför jag opererade mig, för att jag skulle kunna spela. Det är det som fysios och en massa annat folk i föreningen jobbat för.

– Jag har många att tacka för att jag är här.

Hur har kroppen svarat på att du kommit tillbaka och spelat matcher?

– Bra, än så länge. Man har fått en boost av att ha kunnat spela. Det var trots allt väldigt längesen. Nu har det väl gått några veckor och man har kommit in i det tajmingmässigt också. Det känns bättre och bättre.

Christian Djoos är tillbaka. Foto: Bildbyrån

Har det varit nervöst?

– Ja, självklart, eftersom det var så längesen jag spelade. Samtidigt fick jag en lång rehab. Jag fick verkligen en ärlig chans att bygga upp kroppen efter att ha haft skador en längre period. Det var verkligen bra att jag fick en så lång rehab.

– Nu får jag spela matcher också, så det är egentligen helt perfekt för mig med en lång försäsong. Jag behöver spela matcher - och under försäsongen finns det en massa matcher.

Brynäs besegrade Björklöven

Brynäs vann kvällens match mot Björklöven med 3-1. Förutom Djoos nätade Kieffer Bellows och Bobby Trivigno. Lenni Killinen gjorde "Lövens" mål.

– Det var lite upp och ner. Stundtals spelar vi bra, stundtals mindre bra. Men vi tar med oss att vi vann. Det är viktigt att vinna. Men det är lite ringrostigt fortfarande. Det blir lite slafsigt. Det är klyschigt, men det tar tid att spela ihop sig. Att träna är en sak, men att spela match är en helt annan grej.

Brynäs spelar igen om en vecka, mot Djurgården. Björklöven spelar igen på tisdag, mot MoDo.