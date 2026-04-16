Talangen uppges välja Brynäs

Charlie Forslund bytte Mora mot Almtuna under den här säsongen. Nu uppger Expressen att han till nästa säsong är klar för Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

Charlie Forslund har gått via Falun och Mora till Almtuna. Där gjorde han nio poäng på 28 matcher i HockeyAllsvenskan den gångna säsongen. Nu uppges den Detroit-draftade forwarden vara klar för Brynäs kommande säsong. Det rapporterar Expressen.

Tanken är dock att forwarden ska lånas ut till en Hockeyallsvensk klubb, troligtvis just Almtuna. Planen är att han ska slåss om en plats i Brynäs från och med säsongen 2027/2028.

Charlie Forslund är född 2006 och blir således senior nästa säsong.

