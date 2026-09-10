Charles Hudon stod för både mål och assist i sin comeback i DIF-tröjan.

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Malmö har haft en kämpig försäsong med endast en seger på fem matcher inför kvällens genrep mot Djurgården i Norrahammar. Skåningarna kom senast från två raka förluster i hemmaturneringen Malmö medan Djurgården besegrade Brynäs förra veckan.

Det var stockholmarna som var hetast i inledningen av matchen. Charles Hudon gjorde comeback i Djurgården efter att ha missat starten av försäsongen. Då klev Hudon direkt in och satte 0-1 efter knappa sex minuters spel. Senare i perioden var Hudon också delaktig i Djurgårdens andra mål där han spelade fram till stjärnvärvningen Nils Åman som blev målskytt bakom Marek Langhamer i Malmös mål. Hudon stod alltså för 1+1 direkt i sin första period under årets försäsong.

Djurgården besegrar Malmö efter straffläggning

I andra perioden var det sedan ett annat nyförvärv, Sebastian Hartmann som blev målskytt när Djurgården utökade till 3-0. Sedan kom Malmö tillbaka och såg till att det blev spänning i matchen. Malmö reducerade två gånger om där Hugo Pettersson blev målskytt båda gångerna och DIF gick alltså in till paus med "bara" en 3-2-ledning. Malmö hade dessutom haft chansen att kvittera men Robin Hanzls straffslag stoppades av Daniel Marmenlind i DIF-kassen.

Kvitteringen kom sedan i tredje perioden. En lustig sargstuds ställde Marmenlind och pucken gick ut till Axel Sundberg som kunde skjuta in pucken i öppet mål från snäv vinkel. 3-3 innebar förlängning och när det inte heller blev mål där väntade straffar.

Där gjorde både Jacob Josefson och Noel Gunler mål för Djurgården samtidigt som Daniel Marmenlind räddade båda Malmös straffar. Djurgården vinner alltså matchen med 4-3 efter straffläggning. Djurgården inledde försäsongen med tre raka förluster men har nu två raka vinster. På lördag väntar DIF:s sista träningsmatch där de ställs mot HV71 i en bortamatch. För Malmös del är försäsongen nu slut och skåningarna förlorade fem av sex träningsmatcher.

Malmö – Djurgården 3–4 SO (0-2,2-1,1-0,0-0,0-1)

Malmö: Hugo Pettersson 2, Axel Sundberg.

Djurgården: Charles Hudon, Nils Åman, Sebastian Hartmann, Jacob Josefson (avgörande straff).