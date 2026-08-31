Glädjebeskedet: Djurgårdsstjärnan tillbaka

Förra säsongen spelade Charles Hudon sina första matcher i Djurgårdströjan. 40 SHL-matcher blev det innan forwarden skadade handleden och missade sex veckor.

Han var tillbaka i truppen under slutspelsmatcherna som Djurgården spelade mot Malmö Redhawks, trots skadan, men säsongen avslutades där.

Tillbaka på isen

I maj opererades Hudon och har sedan dess gjort mycket rehab. Under måndagen gjorde han sin första träning tillsammans med laget.

– Det är bra att vara tillbaka. Idag var ett test för att se hur det går. Det kändes bra på isen, men jag vet inte hur jag kommer att reagera imorgon. Vi tar det dag för dag. Idag var det positivt, säger Hudon.

Hudon förklarar att han märkte på situationerna under träningen att det var hans första riktiga träning för säsongen.

– Det har varit en lång resa och vi är inte klara. Som jag sa, vi tar det dag till dag och fattar några beslut som är bäst för mig och för laget.

Tränare Robert Kimby om Hudon

– Vi följer planen. Han kommer att vara med laget några dagar på is den här veckan och några dagar själv och så ska det trappas upp och så får vi se hur det ser ut nästa vecka. Han kommer att vara med och köra lite grann i alla fall den här veckan, så det känns bra.

Djurgården spelar mot Brynäs på torsdag och avslutar försäsongen med att möta Malmö och HV71 nästa vecka. Hoppet är att Hudon ska kunna vara tillbaka till någon av träningsmatcherna.

– Vi får se hur många gånger jag är på is den här veckan med killarna och hur det verkar imorgon bitti. Jag vill inte förhasta mig eller ha för höga förhoppningar.