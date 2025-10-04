Carter Camper bekräftar att 2024/25-säsongen i IK Oskarshamn blir hans sista i karriären.

Den 37-årige amerikanens nya karriär? Jo, finansiell rådgivare.

– Jag skulle ge vad som helst för att spela en sista match i Tegera Arena, men istället håller jag fast vid hoppet att en av mina pojkar får den möjligheten, skriver han om kärleken som finns kvar för Leksand.

Carter Camper i Leksand och IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid IK Oskarshamns uttåg mot BIK Karlskoga i fjolårets kvartsfinalserie såg Carter Camper ut att vara otröstlig. Den då 36-årige forwarden hade vänt tillbaka till Sverige för att hjälpa klubben tillbaka till SHL, som sitt sista uppdrag i karriären, men fick istället avsluta med en förlust.



– Min äldsta är elva år och det är dags för mig att få det att handla om familjen. Det är tufft, det här är vad jag har gjort sedan jag var två år gammal. Jag är verkligen tacksam över allting som jag har fått uppleva, sade han till Barometern-OT efter sista matchen.



Nu tar den tidigare Leksands-stjärnan avsked av hockeyn genom ett långt inlägg på sociala medier. Ett inlägg där han även bekräftar att det inte blir någon mer hockey.



– När jag var två år förälskade jag mig i den här sporten. Jag hade ingen aning var det skulle ta mig, börjar han i det långa brevet.

Kärleken till Leksand: ”Mina bästa år”

Mot slutet skickar Camper även ett kärleksfullt meddelade till Leksand.



– Till Leksand – den enda plats som verkligen kändes som hemma utanför vårt eget “hem.” Vi kom dit med två små pojkar och en hund. Ingen aning om vart vi var på väg eller vad vi skulle förvänta oss. Utan tvekan fanns det en del utmaningar för oss alla. Vi lärde oss snabbt vilken unik och otrolig plats detta var. Det här var verkligen mina bästa år som professionell hockeyspelare. De tog emot min familj som om vi hörde hemma där från första dagen. Människorna, kulturen och gemenskapen gav oss några av våra allra bästa minnen. Jag skulle ge vad som helst för att spela en sista match i Tegera Arena, men istället håller jag fast vid hoppet att en av mina pojkar får den möjligheten, skriver han.

Det blir Carter Campers nya karriär

Vad blir då nästa kapitel för Carter Camper?



Jo, i sista stycket av detta avsked berättar den tidigare SHL-stjärnan att han nu blir finansiell rådgivare på Morgan Stanley och Naples Wealth Management, i Hudson, Ohio.

Today I announce my retirement from professional hockey and begin my new role of Financial Advisor with Morgan Stanley. pic.twitter.com/gGuX37dbqt — carter camper (@carter_camper) October 3, 2025

