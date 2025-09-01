Carl Klingberg menade att han inte ville ”begrava karriären” när han lämnade Frölunda i november.

Nu, efter succén i Finland, kommer nya ärliga ord från 34-åringen om skillnaden mellan de olika ligorna.

– I Finland finns det mer utrymme för skickliga spelare att glänsa, säger han till Ilta-Sanomat.

Carl Klingberg gör succé i Liiga. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård (montage).

– Vad jag vill göra är att åka tillbaka och bara spela Calle Klingberg-hockey i Finland i ett roligt system i en rolig liga.



Så lät det i mitten av juli när den tidigare Frölunda-forwarden berättade öppet för hockeysverige.se om valet att flytta till Ilves. Detta efter att han i november lämnat Sverige för att inte ”begrava karriären”, och sedan stått för hela 38 poäng på 50 matcher i Liiga.



Nu kommer nya ärliga ord när 34-åringen från Göteborg ger sin uppfattning av skillnaden mellan hockeyn i SHL och Finland.



– I Sverige är spelet mer intensivt, vilket gör det svårare att göra mål. I Finland finns det mer utrymme för skickliga spelare att glänsa, säger han i en intervju med Ilta-Sanomat och fortsätter:

– Spelet här är taktiskt lösare, vilket innebär att individer har mer utrymme på isen att glänsa och använda sina färdigheter. I Sverige måste man vara en riktigt bra spelare för att verkligen glänsa med individuell skicklighet, för det finns inget utrymme.

”En dag kommer min karriär att ta slut”

I och med sin fina utdelning i Finland blev Carl Klingberg snabbt en publikfavorit under sin första tid i Ilves. Nu pekas han ut som en spelare med värdefull erfarenhet av att vinna. Något den finska klubben inte har gjort i Liiga på 41 år.



– 41 år är lång tid. Men det är också därför jag spelar. Jag vill vinna mästerskap, och vad vore bättre än att bryta en så lång torka, säger han i Ilta-Sanomat.



Det nuvarande kontraktet med Ilves går ut efter 2025/26-säsongen. Därefter är det mindre klart vad Klingberg ska göra.



– En dag kommer min karriär att ta slut. Jag är säker på att när den gör det kommer jag att sakna dessa ögonblick. Jag tar det inte för givet, säger han.



Samma ämne var även uppe på tapeten när tidigare SHL-spelaren pratade om sin framtid med hockeysverige.se i juli.



– Jag känner mig fräsch och vill fortsätta. Frågar du kroppen och hjärnan vill jag spela minst sex år till, man måste spela bra och vara skadefri och ha en roll, så det blir som det blir. Men frågar du mig så håller jag på hur länge det bara går, sade Klingberg då.







