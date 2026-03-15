Stängs av i slutspelet – efter slashingen

Calvin de Haan stängs av efter sin slashing på Leksands Andro Kaderli.

Därmed missar toppbacken två av Rögles kvartsfinaler mot Färjestad.

I grundseriens sista omgång drog Calvin de Haan på sig ett matchstraff i mötet mellan Rögle och Leksand sedan han delat ut en stygg slashing på Andro Kaderli.

de Haan och Kaderli var i en kamp framför Rögles mål. Kaderli knuffar de Haan i ryggen varpå Röglebacken vänder sig och slår Kaderli över handleden med sin klubba. Andro Kaderli sänks till isen i stora smärtor efter slaget. Under gårdagens match fick Calvin de Haan matchstraff och under söndagsmorgonen anmäldes också backen till disciplinnämnden.

– Slaget sker i direkt affekt i det pågående kampmomentet och är av begränsad kraft. Att slaget träffar ett relativt sårbart område förklarar motspelarens reaktion, men kraften i slaget framstår inte som överdriven. Detta understryks även av att motspelaren omedelbart kan fortsätta spela och fullföljer matchen utan avbrott. Mot denna bakgrund menar jag att situationen ska bedömas i sitt sammanhang – ett närkampsmoment framför mål – samt att förseelsen inte är av sådan karaktär, särart eller kraft att den bör föranleda ytterligare disciplinär påföljd utöver den redan utdömda utvisningen om fem minuter plus Game Misconduct, säger Calvin de Haan i ett uttalande till disciplinnämnden och fortsätter:

– Den aktuella situationen, där slaget visserligen träffar olyckligt men inte utdelas med överdriven kraft och där motspelaren omedelbart kan fortsätta spela, uppnår inte en sådan allvarlighetsgrad. Mot den bakgrunden skulle en ytterligare disciplinär påföljd riskera att stå i strid med proportionalitetsprincipen. Det kan även konstateras att situationer av liknande karaktär i normalfallet hanteras inom ramen för matchens bestraffningssystem och sällan föranleder ytterligare disciplinära åtgärder i efterhand.

Calvin de Haan stängs av för Rögle i kvartsfinalen

Senare under dagen har domen mot Calvin de Haan nu kommit. Röglebacken straffas med två matchers avstängning. Han kommer därför att missa Rögles två första hemmamatcher i kvartsfinalen mot Färjestad som börjar om drygt en vecka.

”Nämnden finner det således utrett att Calvin De Haan avsiktligt utdelat en slashing över handen på motspelaren på sätt som beskrivits i anmälan. Enligt nämnden är handlingen inte på något sätt en tillåten del av spelets idé och av sådan art att den bör medföra disciplinär bestraffning i form av avstängning”, skriver nämnden i sitt beslut och uppger följande nyckelfaktorer:

”Avsiktligt slag över handen på motspelaren.

Stor skaderisk.”

Calvin de Haan har varit en viktig spelare för Rögle under säsongen och noterades för 16 poäng på 46 matcher i grundserien.

