Calvin de Haan tappade det på Andro Kaderli och slashade forwarden rakt över handleden. Något som resulterade i ett matchstraff – och en potentiell avstängning.

Calvin De Haan fick matchstraff efter en slashing på Andro Kaderli.

Rögle hade Leksand under total kontroll med 5-1 i slutet av den andra perioden. Då fick Leksands retsticka Andro Kaderli Rögles Calvin de Haan ur balans. Schweizaren gav backtuffingen en crosscheck framför mål – och hämnden var inte vacker.

Långtifrån spelet delade backen ut en slashing rakt över handleden på Kaderli. Leksingen föll till isen och domaren närmast situationen tog omgående upp armen.

En kort videogranskning senare fastställde också matchstraffet. Något som dels innebär att Calvin de Haan har spelat färdigt för den här matchen. Men även att han nu riskerar att vara avstängd när slutspelet drar igång. En sådan här förseele tenderar att kunna hamna hos disciplinnämnden. Det återstår att se klockan åtta i morgon bitti om han är anmäld eller inte.

— Det är en slashing. Jag tycker att han får en crosschecking och han blir förbannad och gav igen lite onödigt, säger Dan Tangnes i TV4:s sändning.

Det återstår också att se vad statusen är på Kaderli som fick ont av smällen.

Leksand fick luft direkt av powerplay-spelet. Det dröjde inte många sekunder innan Lukas Vejdemo gjorde 5-2.

Dubbla tavlor av Gidlöf

Det var Leksand som tog ledningen i matchen när Andro Kaderli petade in 1-0. Leon Bristedt kvitterade sedan i powerplay innan Felix Nilsson sedan också satte 2-1. I den andra perioden föll masarna igenom och Karson Kuhlman gjorde 3-1 innan Fredrik Olofsson satte dit 4-1. Båda målen var dessutom tavlor av Marcus Gidlöf som nog borde ha tagit båda puckarna.

Där valde Leksand också att byta målvakt. In kom Filip Larsson som däremot fick se Dennis Everberg styra in 5-1 rakt upp i krysset.

Ställningen är nu 5-2 efter 40 spelade minuter.