För två veckor sedan pekades han ut som Brynäs huvudspår.

Nu skriver NHL-rutinerade Calvin de Haan på för Rögle, dagen före SHL-premiären.

– Jag hade några andra alternativ men Rögle kändes väldigt lockande, säger han själv.

Calvin de Haan i NHL. Foto: Bildbyrån/Isaiah J. Downing.

Rögle BK har till slut hittat sin toppback.



Under fredagen, ett drygt dygn innan pucken släpps i SHL-premiären mot Färjestad, meddelar man att 34-årige Calvin de Haan ansluter efter sin tid i NHL med totalt 679 grundseriematcher på den stora scenen.



– Efter en avslutad försäsong har vi fått en tydlig bild av var vi står och sett att det finns olika sätt att stärka vår backsida. Vi har haft en bra dialog med Calvin under en längre tid, och ju längre försäsongen gick desto mer kände vi att han är helt rätt för oss. Calvin är en riktigt bra kille som inte bara kommer bidra med stabilitet i defensiven, utan också tillföra en rejäl portion erfarenhet till laget, säger sportchefen Hampus Sjöström på lagets sajt.



Nyheten kommer mindre än två veckor efter att Expressen uppgav att de Haan var huvudspår för SHL-konkurrenten Brynäs, men efter en vändning väntar nu istället en flytt till Ängelholm.

”Sugen på att visa att jag har en offensiv uppsida också”

Calvin de Haan har, utöver sina många NHL-matcher, även erfarenhet av två JVM-silver, ett VM-silver, samt att bli vald i första rundan av NHL-draften. Det sistnämnda skedde 2009 och följdes sedan av genombrott i både OHL och AHL. Därefter har backen blivit kvar i NHL – fram till nu.



– Jag och min familj ser verkligen fram emot det. Vi är lite nervösa, det är en stor omställning för oss men det ska bli riktigt roligt. Jag hade några andra alternativ men Rögle kändes väldigt lockande och jag ser verkligen fram emot att få komma över och spela, säger Calvin de Haan själv och fortsätter:

– Jag har spelat ansvarsfull hockey under en lång tid i NHL. Jag försöker ta hand om min del av spelet. Jag har alltid varit bra på att hantera pucken och kan vara kreativ. Sen har inte min roll i NHL varit särskilt offensiv, så jag är väldigt sugen på att visa att jag har en offensiv uppsida också.



Kontraktet med SHL-klubben är skriven över ett år.



