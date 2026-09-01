"Jag tänkte: 'Vad fan är det som händer nu, då?'"

Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Calle Järnkrok är den typen av nyförvärv som inte behöver någon närmare introduktion. Brynäs IF:s guldhjälte från 2012 är tillbaka efter 13 år i NHL. 13 år som gav 774 NHL-matcher och 316 poäng i världens bästa hockeyliga.

Men nu är han alltså tillbaka i Brynäs, på ett treårskontrakt. Under måndagen presenterades Brynäs välmeriterade nyförvärv och under tisdagen genomförde han sitt första träningspass.

– Det var kul. Det var lite mer folk på isen än jag varit van vid. När jag kört i B-hallen under sommaren har vi varit fem, sex stycken. Så det är roligt att få vara med grabbarna igen, sade han efter att debutträningen var avklarad.

– Jag känner nästan alla i laget redan, och det ska bli kul att lära känna resten också. Det verkar vara ett härligt gäng. Jag kommer ihåg hur roligt det var senast jag spela här, så det ska bli kul att få spela för Brynäs igen.

Järnkrok om tuffa avslutande åren

Calle Järnkroks vara eller icke vara i Brynäs har varit en av sommarens stora snackisar runt SHL. Nu förklarar han varför framtidsbeslutet drog ut på tiden.

– Jag har haft två tunga år, och det känns lite surt att inte få avsluta där borta som jag ville. Det var kanske därför beslutet tog lite längre tid. Men nu känns det skönt att ha bestämt mig.

Hur känns det att NHL-karriären är över?

– Jag visste från början att det skulle bli tufft att få ett bra förslag därifrån, så det var ingen överraskning. Men det har jag lagt bakom mig nu. Så du får fråga mig igen om tio år. Nu har jag fokus på Brynäs.

Calle Järnkrok.

Foto: Paul Sancya/AP Photo/Alamy

Järnkrok avslutade NHL-karriären med fyra år i Toronto, där de två sista var tuffa. För två år sedan kunde han bara spela 19 matcher, på grund av en skada, och ifjol blev det 6+2 på 56 matcher under en säsong där han hade svårt att ta plats.

Hur var de två sista åren i NHL?

– För två år sedan kunde jag ju typ inte spela alls. Men förra året kom jag in och kände mig i skitbra form, jag gjorde mål...och sen satte han (Craig Berube, coach) mig på läktaren. Det var lite konstigt.

Blev du förvånad?

– Just då var jag väldigt förvånad. Jag fattar ju att om jag inte får spela när jag gör mål i varje match som jag gjorde i början...då blir det tufft.

Kändes det orättvist?

– Det är GM och tränaren som bestämmer, men det blev en uppförsbacke. Jag gjorde det bra men fick inte spela. Då var det tufft att motivera sig och köra vidare.

– Men det var skitkul att spela i Toronto, även om det sista året inte var så kul. Hela staden älskar hockey, precis som här i Gävle, och det kommer en press med det. Så tror jag alla som spelar vill ha det.

Calle Järnkrok är hemma igen. Foto: Måns Karlsson.

"Fick ta ett möte med general managern"

Under säsongen kom också rykten om att NHL-veteranen var muntligt överens med Brynäs, vilket hans agent sedan gick ut och dementerade.

– Jag fick ta ett möte med general managern (Brad Treliving) som hade hört att jag skulle sticka. Han tog in mig och frågade om jag skulle flytta hem. Efter det var det lugnt, säger Calle Järnkrok.

– Men när jag vaknade hade jag fått typ 100 SMS och då förstod jag att något hade hänt. Då tänkte jag: "Vad fan är det som händer nu, då?". Men det var väl bara något rykte. Det stämde inte just då.

När tog du beslutet att flytta hem?

– Det har vuxit fram lite under sommaren, men det riktiga beslutet tog jag häromdagen. Nu känns det bra att det blivit verklighet.

– Det har väl inte funnits någon hundraprocentig plan att jag skulle flytta hem, men jag har alltid haft en dröm och vision om att få avsluta i Brynäs.

Calle Järnkrok. Foto: Bildbyrån.

Järnkrok: "Jag är redo"

Järnkrok är förknippad med nummer 19 men kommer nu spela med nummer nio på ryggen efter som den skadade Nicklas Bäckström alltjämt tillhör truppen. Järnkrok och Bäckström är två av många hemvändare som Johan Alcén värvat på senare år.

– Han (Alcén) har ringt en del, säger Järnkrok och ler.

– Men vi har haft en bra dialog hela tiden.

De enades till sist om ett treårskontrakt.

– Det är väl så länge jag känner just nu att jag vill spela. Men känner jag mig fräsch efter tre år får vi väl ta ett nytt beslut då, säger hemvändaren och konstaterar att han är spelklar redan nu.

– Jag är redo. Men det är upp till "Gälla" (tränare Niklas Gällstedt).