Järnkroks lättnad: "Som det var innan"

Calle Järnkrok ser ut att vara spelklar.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

"Egentligen borde jag kanske ha stått över och inte spelat då. Men det var premiär och då ville jag gärna vara med."

Så lät det när Calle Järnkrok, i slutet av september, öppnade upp om den underkroppsskada som ställt till det i SHL-återkomsten. Därefter har det ändå blivit ytterligare fyra matcher i stjärnans Brynäs IF.

Nu, efter två missade matcher, är 35-åringen tillbaka för fullt i träning, och ger besked inför mötet med Djurgården.

– Ja, men det känns bra faktiskt. Nu kändes det som att skridskoåkningen är tillbaka, i alla fall som det var när jag tränade innan serien började, så jag är på rätt väg, säger Järnkrok till Gefle Dagblad och fortsätter.

– Jag hade inte ont när jag tränade men vi får se hur jag mår i morgon, så vi får ta det lite dag för dag. Men jag hoppas det (att det blir spel mo DIF). Det är tråkigt att köra rehab, det kan jag liksom sen förr. Man vill ju lira.

Järnkrok medger: "Skulle kanske ha vilat direkt"

Järnkrok tränade i en kedja med Oskar Lindblom och Milton Gästrin, men medger återigen att han borde hanterat skadan annorlunda i säsongsinledningen.

– Det är lätt att vara efterklok, man skulle kanske ha vilat direkt. Men man vill ju spela varje match och jag trodde att det skulle bli bättre medan jag spelade, säger han till GD.

Då Anton Rödin saknades under det gemensamma passet tog Järnkrok plats i en kedja med Oskar Lindblom och Milton Gästrin.