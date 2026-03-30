Avstår tränarrollen – trots succén

Efter en överraskande insats av Calle Gunnarsson som assisterande tränare väljer han nu att tacka nej till en fortsättning.

– Tråkigt att det inte blir en fortsättning, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Carl Gunnarsson avstår rollen som assisterande tränare

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Det var i februari som Calle Gunnarsson ersatte Tobias Thermell, som tidigare var assisterande tränare, i krislaget Örebro. Succé blev det. Siffrorna talar för sig själva, innan Gunnarssons närvaro i båset var Örebro ett av lagen som släppte till flest skott. Efter uppehållet var Närkelaget det lag som släppte till minst antal avslut.

Även antalet insläppta mål minskade efter tränarbytet. Innan uppehållet släppte man in 2,53 mål per match, sedan minskade det till 1,53. Örebro gick alltså från att vara näst sämst till bäst i ligan när det kommer till insläppta mål per match.

– Något rätt måste jag ha gjort, eftersom jag fått frågan om att fortsätta. Jag måste säga att det var hur kul som helst att kliva in i båset, faktiskt överraskande roligt, säger succétränaren till Nerikes Allehanda.

”Jag har funderat”

Trots ett strålande utfall för Calle Gunnarsson väljer han att kliva tillbaka till sin tidigare roll som utvecklingsansvarig i Örebro Hockey

– Jag har funderat, och kommit fram till att jag inte vill vara borta så mycket som krävs från familjen. Jag vill inte missa barnens uppväxt, lov och helger. Jag har haft en spelarkarriär då det mesta handlade om mig, nu är det inte längre jag som går först, säger Gunnarsson.

Kvar i tränarstaben är huvudtränare Niklas Eriksson och assisterande tränare Marcus Weinstock. Även fast det inte blir någon fortsättning för Gunnarsson som assisterande tränare är det ett beslut som respekteras av sportchefen Henrik Löwdahl.

– Vi fick en väldigt bra träff på den förändring vi gjorde, och Calle har en stor del i att vi hittade något där och då. Han kom in med lugn, trygghet och pondus, och utifrån det är det förstås tråkigt att det inte blir en fortsättning, säger sportchefen.