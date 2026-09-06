Clang har gjort läxan: "Kollat ganska mycket"

Calle Clang har förberett sig på återkomsten i Sverige.

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När Calle Clang lämnade Sverige hade han hunnit med 46 matcher i SHL. Nu, efter tävlingsåterkomsten i Rögle BK, berättar 24-åringen att han lagt ner extra arbete utanför isen för att förbereda sig för den nygamla utmaningen.

– Jag har kollat ganska mycket klipp från förra säsongen. Hur chanser mot oss skapas, vad för typ av lägen det är och hur matchbilderna kan se ut för att min startsträcka inte ska bli alltför lång, säger den 24-årige burväktaren til HD.

– Då kan jag få en bild av vad jag kan förvänta mig i SHL. Det är stor skillnad jämfört med där borta, förklarar han vidare.

Den Olofström- och Rögle-fostrade målvakten kommer från tre hela säsonger i Nordamerika utan en chans på den stora scenen, i NHL. Men det var som första svenske målvakt han valdes av Anaheim Ducks i tredje rundan av NHL-draften 2020. Nu är han tillbaka för att ta ny sats.

Första matchen, lördagens 0–1-förlust i Champions Hockey League innehöll 23 räddningar för Clang.

– Vi mötte ett bra lag som spelade jäkligt smart. Vi kom inte riktigt till vår rätt offensivt, men defensivt var vi stabilare. Ett steg framåt jämfört med förra matchen, men det finns mer att hämta, säger han till HD och syftar på att två matcher slutat utan mål framåt.

SHL:s bästa målvaktspar? "Ska vara i toppen"

Calle Clang menar att han lagt några eftermiddagar på att sitta och kolla på video, för att förbereda sig. Samtidigt menar han att det kommer ta tid att anpassa sig, och att han nog inte kommer spela perfekt de närmaste veckorna eller månaderna.

Det den fortfarande unge målvakten har nu är dock mer erfarenhet. Något som han hoppas ska betyda att Arvid Holm utmanas ordentligt i Rögle-målet under den kommande SHL-säsongen. Tillsammans har de båda pekats ut som ett av ligans starkaste målvaktspar.

– Med all rätt, tycker jag. Vi har båda en nivå i oss som ska vara i toppen av SHL. Jag kan bara prata för mig själv, men jag vet var min nivå ligger – jag förväntar mig att vara en toppmålvakt i ligan och vet att Arvid gör detsamma, säger Clang till HD.

Calle Clangs kontrakt med Rögle är skrivet till 2028.