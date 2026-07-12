Theo Stockselius stannar i Djurgården.

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I skuggan av Viggo Björck-beskedet kom även nyheten att Theo Stockselius stannar i Djurgården nästa säsong. Den unge centern är ett stort framtidslöfte för klubben och skrev också på ett NHL-kontrakt efter säsongen.

Nu står det alltså klart att han blir utlånad av Calgary Flames till hösten. 18-åringen var skadedrabbad under inledningen av säsongen. Det blev sedan 16 matcher i SHL samtidigt som han dominerade i juniorligan. Till nästa säsong är nu tanken att han ska ta steget till seniorhockeyn på allvar.

– Theos föregående säsong gav oss en försmak på vad vi tror att vi kommer få se kommande säsong. Han är en häftig spelare med hög skicklighet kombinerat med storlek och räckvidd. Han kommer bli bättre för varje månad som går och det ska bli spännande att följa den utvecklingen kommande säsong, säger Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande .

Theo Stockselius har vunnit ett U18- och två U20-SM-guld med Djurgården. Han har under slutspelen genomgående varit en av Djurgårdens bästa spelare.