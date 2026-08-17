Tidigare SHL-forwarden flyttar – till tyska andraligan

Jarno Kärki flyttar till Tyskland.

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2019 flyttade finländaren Jarno Kärki till Sverige. Han skrev då först på för Färjestad men lämnade efter endast 1+1 på åtta matcher. Ny klubbadress blev Linköping där Kärki hittade rätt vilket ledde till att han skrev en kontaktsförlängning med LHC.

Under första säsongen stod Kärki för tio mål och 16 poäng på 36 matcher. Han följde sedan upp det med 16 mål och 27 poäng på 50 matcher säsongen 2020/21. Kärki vann därmed LHC:s interna skytteliga innan han lämnade klubben för spel hemma i moderklubben Ässät där forwarden också blev lagkapten.

De senaste fyra åren har Jarno Kärki spelat för GC Küsnacht Lions i den schweiziska andraligan. Där har han levererat starkt och öst in poäng. Nu flyttar 31-åringen vidare och är klar för spel i Tyskland . Där skriver Kärki på för Eispiraten Crimmitschau i andraligan DEL2.

– Jag är väldigt glad över att nu vara en del av Ice Pirates. Jag har hört mycket gott om hela organisationen och att Crimmitschau är en liten men passionerad ishockeystad. Jag kommer att försöka bidra med min erfarenhet och mina ledaregenskaper varje dag så att vi kan ha en framgångsrik säsong som lag, säger Kärki på klubbens hemsida .

Jarno Kärki flyttar till Tyskland

Jarno Kärki har stått för flera starka säsonger i Swiss League de senaste åren. Han var som bäst 2023/24 då han gjorde hela 62 poäng på 61 matcher för Küsnacht Lions. Den gångna säsongen producerade han också fina siffror med 47 poäng på 53 matcher.

– Med Jarno får vi en mycket erfaren forward som redan har bevisat sin målskicklighet i de bästa ligorna i Sverige och Finland. Vi är glada att han nu ansluter sig till oss, säger klubbens lagledare Ronny Bauer.