Brynäs värvar - efter Välimäki-missen

Axel Rindell lämnar HV71 efter en säsong. Foto: Bildbyrån

Efter att ha varit utskälld i Leksands IF hamnade Axel Rindell i HV71 inför den förra säsongen. Där fick finländaren upprättelse. Bara sex backar gjorde fler poäng än de 36 som Rindell gjorde.

Nu är han klar för Brynäs IF, som varit på backjakt sedan Juuso Välimäki försvann bara något dygn efter att han presenterats för klubben häromveckan. Kontraktet är skrivet på en säsong, skriver Brynäs på sin hemsida.

– Axel är en kreativ och spelande back som passar väl in i sättet vi vill spela på. Han är offensivt skicklig med ett bra skott, fin blick för spelet och har fortfarande en stor utvecklingspotential. Han vet vad som krävs i SHL och var förra säsongen en av ligans mest poängstarka backar, från december den starkaste, säger sportchefen Johan Alcén.

"Hedrad"

Brynäs blir Axel Rindells fjärde SHL-klubb på lika många säsonger. Tidigare har han även spelat för Timrå IK . Sedan han kom till SHL är han den back som gjort femte flest poäng, efter storstjärnorna Jonathan Pudas, David Quenneville, Henrik Tömmernes och Joel Persson.

– Jag är otroligt glad över att komma till Brynäs IF. Det är en förening med en stolt historia och en stark vinnarkultur. Jag är hedrad att få vara en del av Brynäs och känner en stor hunger att hjälpa laget att vinna och kämpa om SM-guldet, säger han själv.

Brynäs har nu nio backar på kontrakt, men då finns det en osäkerhet runt långtidsskadade Christian Djoos.