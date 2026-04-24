Brynäs skriver kontrakt – med tonåringarna

Löftena Aron Dahlqvist och Victor Hedin Raftheim blir en del av Brynäs SHL-trupp.

Nu är parterna överens och skriver juniorkontrakt.

–De är väl värda den här chansen, säger klubbens sportchef Johan Alcén till lagets sajt.

Victor Hedin Raftheim och Aron Dahlqvist skriver juniorkontrakt med Brynäs

Både Aron Dahlqvist och Victor Hedin Raftheim fick möjligheten att prova på SHL under den gångna säsongen. Nu väljer Brynäs att skriva juniorkontrakt med backduon vilket gör dem till en del av SHL-truppen.

– Vi är stolta över att kunna lyfta upp ytterligare två spelare från vårt egna led till vårt representationslag. Aron och Victor är båda mycket lovande och har stått för en fin utveckling under sina år här, de är väl värda den här chansen. Att vi fortsätter få fram spelare från våra led visar på att elitmodellen fungerar. Vi är stolta men inte nöjda, vårt arbete med Morgondagens Brynäsare är helt avgörande för föreningen och måste fortsätta ta steg framåt, säger sportchef Johan Alcén till klubbens hemsida.

Aron Dahlqist och Victor Hedin Raftheim stannar i Brynäs

Även löftena ser fram emot att ta stegt och bli en del av A-laget.

– Det känns kul att få skriva på ett juniorkontrakt med Brynäs och få fortsätta min karriär här. Brynäs är laget jag drömt om att spela i sedan jag var liten. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas här, säger Aron Dahlqvist som hittills gjort 31 SHL-matcher med klubben.

– Det känns såklart kul och inspirerande att skriva på för Brynäs IF. Jag är väldigt glad och taggad. Nu ska jag bara fortsätta utvecklas, köra hårt varje dag och göra mitt bästa för laget och föreningen, säger Victor Hedin Raftheim med 28 SHL-matcher i bagaget.

Juniorkontrakten sträcker sig över de två kommande säsongerna. När backarna har spelat 100 minuter i SHL övergår avtalet till ett rookiekontrakt.

