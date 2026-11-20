Djurgården fick en fin start på matchen när Bianca Willander spräckte nollan halvvägs in i den första perioden, framspelad av Isabelle Leijonhielm. I mittakten utökade Barbora Bartakova till 0–2 i slutet av perioden efter förarbete från Shelbi Guttormson.

Tidigt i den tredje perioden skapade Jaycee Magwood nerv i tillställningen med en snabb 1–2-reducering för Luleå. Hemmalaget jagade en kvittering, men med drygt fyra minuter kvar satte Claire Vekich det psykologiskt viktiga 1–3-målet för gästerna.

Luleå plockade ut Sara Grahn och tog timeout i slutminuterna i ett försök att komma ikapp, men Vekich punkterade matchen definitivt med sitt andra mål för kvällen i tom bur med tio sekunder kvar. Pia Dukaric motade 16 av 17 skott i Djurgårdskassen.

Matchfakta

Luleå HF – Djurgårdens IF 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Första perioden:

0–1 (10.32) Bianca Willander (Isabelle Leijonhielm)

Andra perioden:

0–2 (38.32) Barbora Bartakova (Shelbi Guttormson)

Tredje perioden:

1–2 (40.54) Jaycee Magwood (utan assisterande)

1–3 (55.51) Claire Vekich (Barbora Bartakova, Adriana Van De Leest)

1–4 (59.50) Claire Vekich (utan assisterande) ENG

Skott: 17–20 (2–7, 7–7, 8–6) Utvisningar: LHF: 2x2 min. DIF: 3x2 min.