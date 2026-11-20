Frölunda dominerade matchbilden totalt från nedsläpp, men Ebba Svensson Träff stod på huvudet i hemmakassen och höll tätt genom både den första och den andra perioden. I den tredje akten sprack dock nollan till slut. Redan efter 1.30 prickade Madeleine Leidt in 0–1 för Göteborgslaget, framspelad av Nathalie Lidman och Andrea Dalen.

Drygt sex minuter senare utökade Julia Liikala till 0–2, innan Sofie Lundin stängde matchen helt med sitt 0–3-mål i powerplay halvvägs in i perioden. Svensson Träff stannade på mäktiga 52 räddningar, medan Frölundas Kassidy Sauvé höll nollan efter elva motade skott inför 218 åskådare.

Matchfakta

Linköping HC – Frölunda HC 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

Första perioden:

-

Andra perioden:

-

Tredje perioden:

0–1 (41.30) Madeleine Leidt (Nathalie Lidman, Andrea Dalen)

0–2 (47.49) Julia Liikala (Emilia Vesa, Ebba Westerlind)

0–3 (51.05) Sofie Lundin (Ebba Westerlind, Madeleine Leidt) PP1

Skott: 11–55 (1–15, 6–18, 4–22) Utvisningar: LHC: 3x2 min. FRÖ: 1x2 min. Publik: 218