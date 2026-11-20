Hemmalaget sköljde över HV71 redan från start och vann skotten med hela 20–3 i den första perioden, men gästernas målvakt Stephanie Neatby stod pall och såg till att det var mållöst i paus. Trycket fortsatte i mittakten, och med drygt två minuter kvar fick Skellefteå till slut utdelning då Ida Kuoppala spräckte nollan, framspelad av Jenna Pirttijärvi och Rebecka Hollström.

I den tredje perioden utökade Emma Forsgren till 2–0 efter knappt halva akten – återigen med Pirttijärvi som framspelare. HV71 tog timeout och plockade ut Stephanie Neatby (45 räddningar) med drygt tre och en halv minut kvar i ett sista försök att komma ikapp, men Miranda Dahlgren och Skellefteå höll tätt inför 211 åskådare.

Matchfakta

Skellefteå AIK – HV71 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Första perioden:

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Andra perioden:

1–0 (37.37) Ida Kuoppala (Jenna Pirttijärvi, Rebecka Hollström)

Tredje perioden:

2–0 (46.23) Emma Forsgren (Jenna Pirttijärvi)

Skott: 47–24 (20–3, 17–6, 10–15) Utvisningar: SKE: 2x2 min. HV71: 3x2 min. Publik: 211