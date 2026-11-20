MoDo fick en fin start på matchen när Greta Johansson spräckte nollan halvvägs in i den första perioden, framspelad av Mira Hallin. I mittakten utökade Moa Johannesson till 0–2 i powerplay efter förarbete från Anna Andersson och Nina Christof.

Tidigt i den tredje perioden såg matchen ut att avgöras när Mira Hallin skickade in 0–3 på egen hand. Ella Albinsson gav visserligen Färjestad lite hopp med en 1–3-reducering strax därefter, men MoDo tog timeout och återställde snabbt ordningen. Greta Johansson satte sitt andra mål för kvällen till 1–4 – återigen framspelad av Hallin – och säkrade samtliga tre poäng inför 181 åskådare.

Matchfakta

Färjestad BK – MoDo Hockey 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Första perioden:

0–1 (09.36) Greta Johansson (Mira Hallin)

Andra perioden:

0–2 (27.14) Moa Johannesson (Anna Andersson, Nina Christof) PP1

Tredje perioden:

0–3 (42.39) Mira Hallin (utan assisterande)

1–3 (44.51) Ella Albinsson (Julie Gough, Andrine Furulund)

1–4 (48.13) Greta Johansson (Mira Hallin)

Skott: 31–28 (8–11, 15–7, 8–10) Utvisningar: FBK: 4x2 min. MoDo: 4x2 min. Publik: 181