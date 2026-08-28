Pekar ut skillnaden i år: "Som en tjuvstart"

Erik Källgren och Brynäs målvaktstränare Anthon Hansson.

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Brynäs IF målvaktssituation under 2025/26 var inte alltid exakt så som spelare, ledare eller fans ville. Men medan nästa premiär nu närmar sig finns det kanske tecken på att vi kommer få se storspelande målvakter i SHL-laget igen.

Efter torsdagens imponerande insats från Magnus Chrona ger Anthon Hansson en inblick i sitt arbete för Gefle Dagblad. Målvaktstränaren berättar där att man är längre fram i förberedelserna tack vare att både Chrona och Erik Källgren varit på plats sedan juni. Något som, tillsammans med nye burväktarens spelsinne och "förmågan till analys", talar för en spännande säsong.

– Vi ser mer och mer ut som vi vill se ut. Vi kommer aldrig ha noll målchanser mot oss men andelen målchanser vi får mot oss känner vi är okej. Vi ser mindre och mindre av målchanser på det sättet som vi inte vill släppa till dem – utan att avslöja för mycket, säger Hansson om hur försäsongen har sett ut.

Ovanstående appliceras även på Källgren som Hansson menar kommer in på en högre nivå efter en bra försäsong.

– Jag tycker att han också har en jättetydlig plan i sitt spel som han kanske inte hade på samma sätt när han kom hem. Han har fått pröva och misslyckas med några delar i spelet, säger tränaren till GD.

Går åt Skellefteå-hållet: "Vill ha två målvakter i gång"

Den nu 29-årige Erik Källgren kom endast till spel i 15 grundseriematcher den gångna säsongen. Istället fick Damian Clara dra det största lasset, medan även 32-årige Collin Delia var tänkt att stötta upp. De sex matcherna i SHL blev tog blytunga för amerikanen och i februari klev han ner i Hockeyallsvenskan.

Nu vill Brynäs, likt Skellefteå visat vägen med, matcha sina målvakter relativt jämnt.

– Vi vill ha två målvakter i gång. Vi ser att de lagen som är framgångsrikast har gått på två målvakter in i ett slutspel. Sen om det är sextio/fyrtio eller femtio/femtio eller vilken procentsats vi pratar så kommer båda två att få spela och tävla om det, säger Anthon Hansson till GD.

Tidigare Täby-, AIK-, Nacka- och Skellefteå-målvakten, Magnus Chrona, är hemma i Sverige igen efter sju år i Nordamerika. Sju år som innehöll spel på college och i AHL.