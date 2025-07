Klassikerlaget var nära SM-guld i våras.

Men ska man tro rapporterna kan Brynäs-supportrarna snart jubla igen.

Klubben har kallat till presskonferens och enligt Expressens Johan Svensson rör det sig om en presentation av Nicklas Bäckström.

Alexander Ovechkin och Nicklas Bäckström lyfter Lord Stanley. Foto: Bildbyrån.

Kan det vara dags för Nicklas Bäckström att presenteras av Brynäs? En av NHL:s allra bästa playmakers i modern tid kan alltså återvända till SHL. Efter månader – för att inte säga år, av rykten kallar nu Brynäs IF till presskonferens. Ett drag som inte direkt brukar göras lättvindigt i SHL.

Slår fast: ”Imorgon presenteras ett nyförvärv som..”

I nuläget talar en del för att det är just ”Bäckis” som är på väg in. Så sent som på söndagseftermiddagen hintar Expressens sillyguru Johan Svensson på X att det är Bäckström det rör sig om.

”Imorgon presenteras ett nyförvärv som, sett till antal poäng i NHL, är den största återvändaren någonsin i SHL”, skriver han.

Och visst har han nog rätt i sak kring det. Under sin karriär i Nordamerika har Bäckström spelat 1 105 NHL-matcher och gjort 1 033 poäng. Detta på 18 säsonger i världens bästa liga. Med det har han gjort sjätte flest poäng av alla svenskar i NHL:s historia.

Så sent som i torsdags öppnade Brynäs sportchef Johan Alcén för att drömövergången kan ske.

– Om Bäckis vill spela hockey, och spela i Brynäs, så kommer han göra det. Men det är han som har svaren på alla frågor och vi har inget mer att tillägga där, sade Johan Alcén då till Gefle Dagblad.

Om det är Nicklas Bäckström som presenteras imorgon vet bara helt säkert han själv och Brynäs just nu. Men mycket talar på en drömvärvning för Brynäs.

Den tidigare Stanley Cup-vinnaren har hunnit bli 37 år gammal. Med två VM-guld, ett OS-silver och ett KHL-guld i bagaget skulle centern bli en av SHL:s största återvändare i modern tid.